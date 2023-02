Mint azt korábban lapunkban olvashatták, a lépcsőt Varjas Judit képző- és iparművész látványos munkája varázsolta újjá, s tette ezzel a belvárosi átjárót különlegesen széppé. A barokk kisváros számos jellegzetessége jelenik meg ezen a helyen, s ez adta az ötletet a kislánynak és édesapjának, Talabér Attilának, hogy egy versenyautóra, pontosabban gokartra is rákerülhetne egy ilyen kompozíció. Ahogy Emília fogalmazott, ezzel is öregbíthetnék a város hírnevét. A gondolatot tett követte, először az alkotót, Varjas Juditot keresték meg, aki első szóra támogatta az ötletet, és a pénteki leleplezést is Emíliával együtt, ketten végezték el.

Fotós: Szijártó János

Az ifjú hölgyről egyébként jó tudni, hogy mindössze egy év nyolc hónapos volt, amikor az első quadot megkapta akkor még aktívan versenyző motokrosszos édesapjától, aztán háromévesen már ő is motorozott. Gokartos karrierje a 2021-es szezonban indult, de ezzel együtt a sümegi Zsigmond Racing zászlója alatt, az autokrossz szakágban is rajthoz állt négy futamban egy Suzuki versenyautóval.