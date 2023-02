Gyöngyi és Marci szerelmének története 2012. január 23-án kezdődött, de már jóval régebben ismerték egymást. „Bent jártam a városban, valami ügyintézés céljából. Volt még időm a busz indulásáig, ezért nézelődtem a színház előtt a tablóknál. Ahogy nézelődöm, látom az üvegben, hogy a hátam mögött van valaki, aki szintén a Jókai-színház programját nézegeti. Hátrafordultam, gyorsan vissza, de azonnal megint visszafordultam, s meglepődve megint. Ezt a helyzetet nehéz leírni. Végül kiböktük: szia-szia. Ugye, a Lencsési úti KISZ-tábor? Pár másodperc zavarodottság után mindkettőnknek leesett, honnan ismerjük egymást. Én ugyanis benne voltam hamvas ifjúságom idejében – a hetvenes évek elején – szinte mindenben benne voltam. Így például kispályás foci, versmondás, irodalmi színpad, amatőr színjátszás, különféle társasjátékok és ilyesmik. Gyöngyi szintén aktív közösségi életet élt" – idézte fel Benyovszky Márton. A történet folytatásából kiderült, hogy a férfi akkor elváltan élt. Az asszony Veszprémbe került és régen megözvegyült.

Gyöngyi és Márton első közös fényképe a Balaton-felvidéken készült

Két kilométeren át elkísérte Márton Gyöngyit, a vasútállomásig, a régi időket emlegették és telefonszámot cseréltek. Aztán naponta két-három órát beszélgettek vezetékes készülékeken, egy hónap múlva pedig Jarotta Gyöngyi azt kérdezte, mit szólna hozzá a férfi, ha az egykori tábor helyén épült hotelben találkoznának. Így tettek, és később a tizedik évfordulójukat is ott ünnepelték. Az első randin jól érezték magukat, mert igazán jókat tudtak beszélgetni a múltról és minden másról. S ha már ez jól sikerült, megismételték, egyre több közös élményt gyűjtöttek, egyszerűen jól érezték magukat egymás társaságában. Gyöngyi meghívta magához húsvétra Mártont, azóta itt van vele Veszprémben, csak néha hazamegy a Kettős-Körös mentén levő szülővárosába. Itt vannak programjaik, nyugdíjasklubok tagjai, olykor rendezvények szervezői. Kirándulnak, járják a Bakony erdeit, mezeit.

Így is lehet. Segítheti a jó kapcsolatot a közös érdeklődés, a közös emlékek sora, akkor is, ha fiatalon épp csak nagyjából ismerte egymást Gyöngyi és Márton. Talán számít a bölcsesség, amit a tapasztalatok, az idővel érkező érettség révén szereztek. Talán az is, hogy már nem izgultak azon, az igazira leltek-e rá. Nyugodtabban deríthették ki, illenek-e egymáshoz. A lényeg, hogy példájuk mutatja: nem kell feladni. Ahhoz, hogy kapcsolódjunk egy társhoz, hogy rátaláljunk, olykor elég egy színházi plakát nézegetése, a várakozás a buszra, és a vezetékes telefon. Ugyan próbálkoztak az interneten is, de Gyöngyi és Márton nem ott botlott a boldogságba.