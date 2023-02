Mitől ökotúra egy kirándulás? Attól, hogy nem szemetelnek a túrázók, nem zavarják meg az állatokat?

– Már az számít, ki milyen úti célt választ. A lakhelyéhez közelit vagy távolabbit, és hogyan jut el a túra gyülekezőpontjára. Hol száll meg? Kitől vesz magának ételt? Választhat kistermelőket is. Számos szempontból érvényesülhet a környezetvédelem egy kirándulás során. Szerintem az a legfontosabb, hogy olyan mutassa meg hazánk szépségének egy-egy részletét, aki természettudományokat tanult, van helyismerete, vagy a legjobb, ha helyi ember. Én a szemléletmódomat adom át minden túrán, és igyekszem együttműködni helyiekkel, foglalkozom a történelmi vonatkozásokkal. Hiszen az emberi beavatkozások megváltoztatták természeti környezetünket, és változtatják ma is. A természetismeret és -szeretet átadásában a lényeg szerintem a hogyan. Arról beszélek, amit a helyzet hoz, és folyamatokról, összefüggésekről. Aki jobban megismeri, az jobban is szereti a természetet és magától értetődően jobban vigyáz rá. Amikor kinn vagyunk az erdőben, azt élhetjük meg, hogy mennyire rá vagyunk utalva a természetre. Az erdőben könnyebb elhelyezni magunkat a világban, és egyúttal nagyobb kitekintést nyerni rá.

A látvány és a lélek

Tehát aszerint alakítja a mondandóját, amit épp a kirándulók elé tár a táj?

– Nem ledarálom az anyagot, az biztos. Sőt, kérdésekkel kezdek, hogy kiderüljön, ki milyen alaptudással rendelkezik, kit mi érdekel leginkább. Hamar kell benyomásokat nyernem arról, honnan érdemes indulnom, milyen fogalmakat értenek meg a túrázók. A látottak pedig önkéntelenül reakciókat váltanak ki bennük, azokhoz alakítom a további mondandóm. Az érzéseik visszahatnak rám, ezt nagyon élvezem. Eleve csak kis csoportokat vállalok. A természetet minden érzékszervünkön keresztül ismerhetjük meg. Megfogjuk, megszagoljuk, amit lehet, olyan történeteket mesélek a kirándulóknak, amelyek kapcsolódnak meglévő tudásukhoz. Lehet, hogy felbukkan egy karvaly, vagy csak meghalljuk, amint elsüvít mellettünk vadászva... Ezt nem tudhatjuk előre, de mindenképp adomány, amit láthatunk, hallhatunk, szagolhatunk. Ezt az érzést, a látásmódot igyekszem tudatosítani a velem tartókban, ez adhat plusz spirituszt. Hiszen mindannyiunknak van felelőssége a természet megóvásában.

Egyéves önkéntesség

„Hazajövök a Bakonyba, hozom magammal természet iránti rajongásomat" – mondta, amikor még csak egyeztettük az interjú időpontját. Ezt hogyan kell érteni?

– Sokáig a Fertő környékén vezettem csak ökotúrákat, mert azon a vidéken kaptam először lehetőséget, hogy kipróbálhassam magam. A pandémia miatt csak tavaly tudtam elkezdeni bakonyi túravezetéseimet. Bakonyszentkirályon nőttem fel, a szüleim máig itt élnek, édesapám vadőr, a természetszeretetet szüleimtől lestem el, a természetközeli életbe szinte belenőttem. A jó alapokat szüleimtől kaptam, ami meghatározza hozzáállásomat a természethez. Ez fontos nekem. A hivatásomat máig befolyásolja. Viszont akkor dőlt el sok minden, amikor érettségi előtt egy évet önkéntesként egy németországi erdőóvodában tölthettem el. Olyan volt ez az önkéntes év, mint a bungee jumping, ugrás az ismeretlenbe; egy idegen országban, idegen nyelvű emberekkel. Az óvodásokkal kimentünk a város széli erdőbe: semmi játék, csak pár piknikkosár, vízálló cucc, mobilvécé. Mit fogunk ott a kicsikkel csinálni? – gondoltam. Bizony nagyon élvezték! Az ott tapasztaltak miatt elgondolkoztam azon, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni, vagy legalábbis átadni a természetismeretet, -szeretetet. Ez is befolyásolta, hogy természetvédelmi mérnöknek tanultam. Igaz, addig még hosszú volt az út. Önkéntes évem után idegenforgalmi szakmenedzser szakon tanultam Sopronban. Ez idő alatt voltam gyakorlaton a Balaton-felvidéki Nemzeti Parknál, ahol Kopek Annamária akkori turisztikai osztályvezető nagy hatással volt rám. Csak ezután jelentkeztem a természetvédelmi mérnök szakra, szintúgy Sopronba.

Csicsergő erdővédők

Gyönyörűek a Bakony ismertebb kirándulóhelyei, de azokon hétvégente szinte túrasztráda alakul ki, olyan sokan járják be a legnépszerűbb útvonalakat. Tudna ajánlani rejtettebb részeket?

– Bizony néhol a köves árkok, szurdokok visszhangzanak az emberi szótól, ennek ellenére a legismertebbeket nem érdemes kihagyni, ugyanakkor vannak olyanok, amelyeken sokkal kevesebb túrázóval találkozhatunk. A Római fürdő elnevezésű vízesés például megközelíthető Jásd felől is. Cseszneknél a Zörög-tetőre a kilátás miatt érdemes felmenni, keleti és nyugati irányba messze ellátni fennsíkjáról, akár Pannonhalmáig, és innen a vár is más oldalát mutatja. A Zörög-tetőn már volt túravezetésem is. A platója olyan, mint egy prédikálóhely, mintha ember formálta volna. Ebben nem lehetünk biztosak, de azt tudjuk, találkozópont lehetett már az ősidőkben, földvársáncról, sírokról is szól legenda. A Zörög olykor pipál is, így nevezik az eső utáni párolgás látványos jelenségét a környékbeliek. A Zörög-hegyen változatos élőhelyeket láthatunk, amelyeket részint a természet, részben az erdőgazdálkodás alakít. Ezek felfedezéséhez kell hogy legyen az embernek szeme. Minden szakmáról tanultunk, és szerencsés vagyok, hogy édesapám a vadgazdálkodásban dolgozik, így találkozhattam erdészekkel is. Elegyes erdőn át haladhatunk például a Zörögön felfelé, amelyben a cserjéknek, a bozótosoknak fontos szerepük van, mert kismadarak fészkelnek bennük, rájuk pedig nagy szükség van, ők az erdővédők, a kártevőket tonnaszám fogyasztják.

A várőrző hegy, a Zörög-tető nem a legismertebb úti cél a Bakonyban, Csesznek felől a platója olyan, mint ha ember alkotta volna Fotó: Rimányi Zita

Megszoktuk, hogy csodálatos

Értékelik a bakonyiak, hogy az általános környezetszennyezés ellenére még mindig viszonylag jó állapotban van természeti környezetük? Tudnak a lakhelyükhöz közeli különleges értékekről?

– A rövid válasz az, hogy nem eléggé és nem sokat. De a fiatalabbak jellemzően kimondottan érdeklődőek e téren és vigyáznak arra a látványra, élővilágra, amelyet kincsnek tartanak. Nekik már fontos, hogy ne kerüljön télen a tüzelő közé egy műanyag palack se. S arról azért nem szabad elfeledkezni, hogy amit megszoktunk, mert állandóan körülvesz bennünket, azt másképp látjuk, mint az, aki távolról érkezik és elámul rajta. Én már gyerekként éreztem, hogy a Bakony egy csoda, felnőttként ez szakmai tanulmányaim révén újra tudatosult bennem. Ezért arról mindig beszélek a kirándulóknak, hogy a klíma egy rendszer, tetteink befolyásolják, a következmények visszahatnak ránk: nemcsak a szomszéd szívja a mi kéményfüstünket, mi is, és az unokák. A túráimon akár öt órán át viszem magammal a spektívet, ez egyfajta távcső, három lábú állványon lévő könnyű szerkezet, azzal a figyelmet egy-egy részletre irányíthatom. Úgy láthatják a Bakonyt, még a helyiek is, ahogy addig sosem. Ez pluszkedvet adhat mindenkinek, hogy vonzza az, ami a közelében értékes.

Nevében a sorsa

A természet gyógyítja a lelkünket – így tartják.

– Segíthet megnyugtatni. Azt tapasztaltam, hogy ha kerültek olyanok a csapatomba, akik feszültebben, türelmetlenebbül érkeztek a kirándulásra, akkor kevesebb állattal találkoztunk, kevesebb váratlan, különleges látnivalóra leltünk. Ha nem hangolódunk rá természetes környezetünkre, akkor kisebb az esélye, hogy igazán megmutatja magát, hogy valóban nyitottá válunk csodálnivalóira. Tehát érdemes már eleve lélekben felkészülni egy ilyen kikapcsolódásra, akkor sokkal többet nyújthat.

Véletlen, hogy az állatok, a vadászat, a vadon római istennőjének, az erdőben ügyesen boldoguló Diánának a nevét kapta?

– Talán nem. Szüleimnek csak tetszett ez a név. Úgy tudom, a Diána név azt jelenti, hogy ragyogó, és úgy érzem, feladatom, hogy a saját tudásom révén hassak másokra, olyan módon adjam át sokaknak az ismereteimet, hogy szinte sugározzon rájuk, amit annyira szeretek. A természetben minden mindennel összefügg, lehet, hogy sorsszerű a nevem. Ahogy a Pápai Refiben tanultam: Nomen est omen, a név kötelez. Gyakran eszembe jut.

Azt is mondta, hogy a Bakony még a Dunával is összefügg.

– A természetet nem kellene lebecsülnünk, hálózatot alkot vízrendszere is. A Bakonyt a felszín alatti vízfolyások jellemzik, azok kapcsolatban lehettek a Duna vízgyűjtő ágaival is. Nagy utat jár be a víz, a Bakonyból a Balaton-felvidéki barlangokba is eljut. Nekünk ebből főként azt érdemes leszűrnünk, hogy bármilyen apró tettünkkel hatással lehetünk természetes környezetünkre, befolyásolhatjuk ezt a jól kitalált, de érzékeny ökoszisztémát.

Mindegyikünk cselekedetei számítanak ebből a szempontból. Nagy a felelősségünk. Miért éppen ott nőtt az a gyógynövény, ahol korábban megtaláltuk? Aztán már miért nem? A túráimon azt érzem, hogy van remény, egyre többen ébrednek rá, hogy kötelességeink vannak a természet értékeinek megóvása terén.