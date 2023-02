Február 6.

Dereng az ég, szokta volt mondogatni áldott emlékezetű édesanyám, amikor nagyobb esők után újra előbukkant a Napocska. Dereng. Milyen szép szó ez, sejtelmes, ám természethű, akár Li Taj Po versei - erre gondoltam délelőtt a hideg, ám napsütötte kertben, különféle tárgyaink összeszedegetése közben. A kétnapos és kissé apokaliptikus szélvihar után nagyjából úgy néztünk ki, mint egy lomis piac, közvetlenül zárás után. A hintaágyunk egyik súlyra is jelentős darabját Luca szomszédunk szolgáltatta vissza az utca végéből, míg magam Feri szomszéd veteményeséből hordtam vissza néhány stratégiai fontosságú víztároló edényünket, valamint több tucat szintén nélkülözhetetlen gyerekjátékot. A különböző rendű és rangú fóliák, a fátyoltól a takaróig a legváratlanabb helyekről kerültek elő, a mázsás súlyú tófólia pedig némi céltalan röpködést követően a málnásban landolt. Néhány új műtárggyal is gazdagodtunk, ezeket majd sorban visszaszolgáltatjuk a jogos tulajdonosoknak, amennyiben megtaláljuk őket. Ami egyáltalán nem biztos, tekintve hogy a kukák is fejmagasságban szálldostak a faluban. Szóval volt ereje a rakoncátlankodó légmozgásnak, de úgy tűnik jól imádkoztunk, mert ennyivel megúsztuk. Fenyők, tetők a helyükön. Ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy mások, akiknél a tűzoltók vendégeskedtek, rosszabbul fohászkodtak, csupán ismételten hálát adok a személyes sorsunk ilyetén alakulásáért. Hogy fedél van a fejünk fölött és meleg a házban. A többit majd meglátjuk. Ámen.

Február 7.

A törökországi és szíriai földrengésről szóló tudósításokat nézve, a felhorgadt empátián túl ugyanez az érzés hatalmasodik el bennem. Meg az a gondolat, hogy pár pillanat és egy tapolcányi ember nincs többé. Felfoghatatlan, hogy milyen törékenyek vagyunk. Megbecsülni minden percet, ez a feladat.

Február 8.

1972. január 24. Két amerikai vadász nyakoncsípte Jokoi Soicsit, aki éppen békésen horgászott egy folyó partján. Megkötözték és egy közeli rendőrörsre vitték, ahol a japán katona belefogott egy olyan történetbe, amitől a jelenlévők azonnal dobtak egy hátast. Kiderült ugyanis, hogy Jokoi még 1944-ben, egy amerikai offenzíva alatt bevetette magát a dzsungelbe, ahonnan aztán az akkor 26 éves férfi 28 évig elő sem jött. Egy barlangban húzta meg magát, azt ette, amit talált, ruhát fakéregből készített magának, rendszeresen tisztálkodott és számontartotta az idő múlását. Tökéletes egészségnek örvendett. Miután Guam szigetéről néhány héttel később hazaküldték Japánba, ahol nemzeti hősként fogadták, érkezésekor pedig a következőket mondta az összesereglett tudósítóknak : életben maradtam a császárért, és hittem a császárban és a japán elvekben. Gondolom, minderről megoszlanak a vélemények, de ha úgy gondolnánk, hogy Jokoi esete egyedi, hát tévednénk egy közepes erősségűt. Mert itt van mindjárt Hiroo Onoda története. Hiroo nem kispályázott, a második világháború lezárását követően még 29 évig védett egy trópusi szigetet. Hosszúra nyúlt háborúja csupán egy évvel tartott kevesebb ideig, mint a híres harmincéves.

1997, Tokió. Werner Herzog német filmrendezőt meghívják a japán fővárosba, hogy legyen kedves megrendezni egy operát. Az udvariasságukról is méltán híres vendéglátók aztán egy adott pillanatban megkérdezték a direktort, hogy kivel szeretne megismerkedni. Mire Herzog gondolkodás nélkül rávágta, hogy Hiroo Onodával. Herzog munkásságát ismerve ez nem meglepő, mint ahogyan az sem, hogy azonnal megtalálták a közös hangot, összebarátkoztak és órákig cseverésztek a történtekről. Arról a közel harminc évről ugye, amit Hiroo a dzsungelben töltött, a haza védelmében. Na most ha a felfoghatatlanság érzetéről beszélünk, nyilván ez is valami olyasmi. Herzog vonzódása az őrület különféle megnyilvánulási formái iránt nem újkeletű, hiszen további remekművek mellett mégis csak keresztül vonszoltatott Klaus Kinskivel és egy jobb sorsra érdemes indián közösséggel egy komplett gőzhajót egy útjában álló hegyoldalon (Fitzcarraldo) és elmerült már egy vámpír lelkének mélyében is (Nosferatu), de az élmények ezúttal egy regény formájában jelentek meg. A Dereng a világ Herzog első regénye, de persze azonnal a létezés határait feszegeti, mint a filmjeiben, ugyanúgy mint a mű hőse, Hiroo, akit elfelejtettek értesíteni arról, hogy lefújták a meccset. Egy abszurd, hipnotikus eposz, költészettel elegy dokumentarizmussal. Vékonyka kötet, alig több, mint száz ritkásan szedett oldal, mégis kerek egész. Defoe valahogy így írná meg most a Robinsont.