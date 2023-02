Most szombaton (február 11.) a vitorlázók például részt vehetnek a balatonlellei Farsangi Regattán, amely ékes bizonyítéka annak, hogy nem csak nyáron lehet hajózni a tavon. A következő hetekben is számos helyen szerveznek télűző farsangi eseményeket. Február 18-án, például Nagyvázsonyban, a Kinizsi vár környékén lovas farsangot szerveznek, de farsangolnak majd a kerékpárosok is, akik ugyanezen a napon pattannak nyeregbe Balatonfüreden, a IV. Balatoni Téli Bringa Túra alkalmával, ahová több mint háromszáz kerékpárost várnak - sorolja a balatoni eseményeket Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke.

A szakértő úgy véli, hogy az igazi élénkülés a Balaton partján idén márciusban várható, amikor nem csak a fanatikus téli hajósok, bringások jelennek majd meg a környéken. Ugyanakkor Fekete Tamás szerint: a kerékpáros turizmus egész évben lendületbe hozhatja majd a Balatont. Ennek egyik oka, hogy egyre többen vannak, akik elektromos kerékpárokkal szeretnének túrázni a környéken. Mint ismert: statisztikák azt mutatják, hogy az utóbbi három év alatt a hatszorosára nőtt az eladott elektromos kerékpárok száma Magyarországon. Sokan ezekkel erre felé is kirándulnak.

Jó hír az is, hogy Balatonfüreden és Balatonföldváron megnyíltak a Balatonbike365 bringaközpontok, és elkészült a keszthelyi BB365 kerékpáros szolgáltató pont is, mely tavasztól várja a bringásokat. Ezeken a helyeken a kerékpárosok hasznos információkat is kaphatnak a térségről, továbbá szervizelési lehetőségük is van. Itt a klasszikus bicikliken kívül elektromos rásegítésű kerékpárokat is lehet bérelni. Az elektromos rásegítéses kerékpárok megjelenése segít leküzdeni a távolságot, az emelkedőket, kiküszöböli a túrázó csoport tagjai közötti erőnléti különbségeket – ugyanakkor nem foszt meg a bringázás élményétől.

Ez az oka annak, hogy egyre többen használják a Balatonon ezt a fajta kerékpárt. A jövőben a balatoni vállalkozóknak az ilyen e-bike-on érkező vendégek fogadására is fel kell készülniük. Nem árt mondjuk, ha kerékpáros feltöltő- pontokat építenek ki szolgáltatásaik körül. E mellett, az utóbbi időben több mint 800 km kerékpározásra alkalmas utat tábláztak ki, ezeken 20 új pihenőpontot is építettek – mondta Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke.

A komótosabb családi túrákat kedvelők mellett sokan vannak már azok is, akik szeretik magukat kipróbálni izgalmasabb terepviszonyok között is. Ők azok, akik a gyors tempó és a kényelmes haladás érdekében versenybringára emlékeztető, de a földúton való haladásra is alkalmas, szélesebb gumikkal és biztonságos tárcsafékkel felszerelt, sportos tempót lehetővé tevő gravel bringákon ülnek. A Balaton környéke igazi gravel paradicsom, a kiváló utak a parttól már jóval messzebbre is elcsalogatják a gravel szerelmeseit. Princzinger Péter a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány elnöke szerint az ilyen típusú bringások fogadására is érdemes felkészülniük a szállásadóknak és az éttermeknek.