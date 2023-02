Abban szinte mindenki egyetért, hogy ennek egy olyan eseménynek kellene lennie, amely mindkét félben jó érzéseket kelt, mindkét fél számára kellemes. Ennek ellenére az egymás felé tett ez irányú lépések sok esetben nem érnek célba, máskor pedig valamelyik szereplő megbántódik, esetleg komoly lelki sérüléseket is szenved. Arról már sokan értekeztek, hogy miként kell helyesen adni, de azért lássuk röviden a lényeget! Először is semmiképpen nem erőszakosan, tehát nem úgy, mint az a kiscserkész, aki akkor is átvezeti a fehérbotos vakot az út túlsó oldalára, ha ő ezt nem is akarja, csak hogy mielőbb meglegyen az aznapi jócselekedet. Nem felülről lefelé, leereszkedő módon, ahogyan egy cukorkával lehajolunk egy kisgyerekhez, hanem egyenrangú félként. Feltétlenül szem előtt kell tartanunk, hogy embertársunknak mire van szüksége, és ne az legyen a fő szempont, hogy számunkra mi az, ami felesleges, mitől szeretnénk megszabadulni.

Könnyű szívvel, örömmel adjunk, és ne úgy, mint akinek a fogát húzzák: a megajándékozott felhőtlen derűt lásson az arcunkon, ne a „veszteségünk” fájdalmát, ne a cselekedetünk megtételével járó gondok, problémák árnyékát. Az elfogadó félnek természetesen nem kell, nem szabad megalázkodnia: emberi méltóságát megőrizve, mértéktartóan kell kifejeznie háláját. Nem ritka eset azonban, hogy a megajándékozott úgy kíván „felülemelkedni” jótevőjén, hogy lekicsinyli azt, amit kapott: érezteti, hogy arra tulajdonképpen nincs is szüksége, elfogadásával valójában csak szívességet tesz, mert nem akarja elrontani az adakozó örömét.

Az lenne tehát az üdvös magatartás, ha az adás-elfogadás során őszintén, természetesen viselkednénk, ha arra törekednénk, hogy az emberi módon, szeretet által vezérelten, mindkét félben jó érzéseket keltve történjen meg. Ha erre képesek lennénk, az igen fontos lépést jelentene egy szebb, boldogabb emberi világ felé.

Zámbó Zoltán, Kővágóörs