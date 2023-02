A résztvevőknek azt kell lerajzolniuk, hogy az egyesület milyen programján vettek részt, mit tanultak, miben gazdagodtak azon. Az egyesület az ország minden megyéjében bemutatkozott a Tapintható Univerzum elnevezésű egyedülálló projekttel, meteoritbemutatót, előadást is sok helyen tartott, Űrbatyut is több helyszínről bocsátott fel. Egy pályázó csak egy rajzot adhat be, amely bármilyen technikával készülhet. A beküldési határidő 2023. február 24. Eredményhirdetés március 20-án lesz, a nyertesek jutalma legókészlet.