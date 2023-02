A feladatokat elosztották egymás között a résztvevők, jó hangulatban, tempósan végezték a munkát az előkészületektől kezdve az utómunkákig. Az egyesületi tagok három napon át hol 15-en, hol húszan vagy harmincan tevékenykedtek a siker érdekében Csendes Róbert szervezése és persze Dezső, a disznó főszereplése mellett.

Palotai Ferenc és Tóth József böllérrel az élen folyt a munka dandárja, és az egyesületet harmonikás is erősítette. Így a disznóvágás napjának délutánjára már egy 20 literes véndőre való zsír kisült, és a füstölnivalók is a helyükre kerültek. Megtelt a hűtőláda, hogy aztán egy éven át az ellátmányt biztosítsa a későbbi rendezvényeken is.

Vacsorára ötvenen gyűltek össze. Az Ozorai család reggelre a frissen kisült lángossal érkezett, vacsorára palacsintával lepték meg a disznótor résztvevőit. Dorner László alpolgármester a reggeli fogópálinkát biztosította, de este sem hagyott szomjazni senkit, és napközben a munkából ugyancsak kivette részét, ahogy a résztvevők mindegyike.