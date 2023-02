A tortát azért vágják majd 204 és fél szeletre, mert ennyi kilométer kerékpáros út veszi körül a Balatont, tájékoztatta lapunkat Fekete Tamás, a tortás eseményt szervező Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke. A tortával nemcsak a kerékpáros útvonalakat népszerűsítik, hanem jól reprezentálja a sok minőségi étteremet, cukrászdát, amelyek a hamarosan kezdődő Nyitott Balaton akció idején is várják az embereket. A csokis tortát balatoni borokkal ízesítették, az édesség egyik oldalát olyan borral fűszerezték, amelyet az Év bortermelője címet viselő Figula Mihály füredi pincészetében készítettek. A süti másik részét olyan itallal ízesítették, amely a Balatonszemes környékén található Bujdosó Pincészetben palackoztak, onnan került a boros csokitortába. A torta mellé, ehető QR kódokkal díszített süteményeket is kínáltak a vendégeknek. Ezek a BalatonBike365.hu oldalára vezetnek, ahol olyan túraútvonalat találhatnak az érdeklődők, amelyek tartalmas időtöltést jelenthetnek, a profiktól a kisgyermekes családokig. A website 1000 kilométernyi kijelölt és kitáblázott kerékpáros útvonalon 70 különböző nehézségű tematikus túrát ajánl, 30 kategóriában 3600 szolgáltatót és 1000 ingyenesen látogatható attrakciót jelenít meg. Az útvonalak gyakran vezetnek el olyan helyszínek mellett, amelyek kulináris felfedeznivalót is rejtenek. A Déli pályaudvarnál az utazók kaptak a QR kódokkal díszített süteményekből is, amelynek borhabját a csopaki Söptei Pincészet díjnyertes boraival díszítették. Ezeket 2021-ben a Bordeaux-ban, a világ egyik legnagyobb múltú borversenyén, a Challenge International du Vin nemzetközi versenyen aranyéremmel díjazták. A boros finomsággal a balatoni minőségi pincészetekre is rá próbálták irányítani a figyelmet. Néhány ehető QR-kóddal a pincészet honlapját is bebarangolhatták az állomáson várakozó utasok. Az akció szervezői elmondták: idén tavasszal szervezik meg 15. alkalommal a Nyitott Balaton nevű eseményt, amellyel közel száz programot kínálnak a turisztikai szervezetek. Ekkor már a legtöbb minőségi kávézó, cukrászda, étterem megújítja kínálatát, jelentős részük kerékpárral is elérhető. -Néhányban majd meg lehet kóstolni a QR-kódos süteményt is, amelynek receptje most debütál az Utazás kiállításon, fogalmazott Éskovács Péter, a Nyitott Balaton kommunikációs vezetője.

Képalá.: Édes meglepetés a Balatonhoz utazóknak. A tortát azért vágják majd 204 és fél szeletre, mert ennyi kilométer kerékpáros út veszi körül a Balatont

Fotó: Balatoni Turizmus Szövetség ke 02. 22. torta