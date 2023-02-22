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Gólyahír: velük gyarapodott Veszprém vármegye az elmúlt napokban
Születések a megyeszékhelyen február 13-21. között.
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Február 13-án: Csipes Zsombor, édesanyja: Nyári Henrietta.
Február 14-én: Horváth Tamás, édesanyja: Horváthné Resperger Nikolett; Varga Auróra, édesanyja: Vargáné Kovács Alexandra; Horváth Ádám, édesanyja: Varga Melinda; Nagy Dóra Petra, édesanyja: Kovács Noémi.
Február 15-én: Lázár-Szegedy Loretta Luna, édesanyja: Lázár-Szegedy Loretta; Manninger Natasa Szandra, édesanyja: Manningerné Micsunek Szandra; Megyesi Blanka, édesanyja: Megyesiné Bilinszki Regina.
Február 16-án: Bereczky Boglárka, édesanyja: Bese Judit; Dukai Benedek, édesanyja: Dukai-Gállos Dóra.
Február 17-én: Vastag Léna Anna, édesanyja: Orsós Linda; Schneider Máté, édesanyja: Schneider Martina; Kránitz Luca Anna, édesanyja: Kránitz-Sörös Viktória; Sallai Izabell, édesanyja: Sallainé Kálovics Dalma; Ukhov Maxim Konstantinovics, édesanyja: Ukhova Anastasiia.
Február 18-án: Németh Zsombor, édesanyja: Némethné Balta Zita; Lakner Lora, édesanyja: Lakner-Ábrahám Noémi; Olasz Regő, édesanyja: Olaszné Bódor Flóra; Tendli Dorka, édesanyja: Weinper Kitti.
Február 19-én: Dobos Donát; édesanyja: Sömjén Krisztina.
Február 20-án: Pétervári Lili, édesanyja: Péterváriné Bodor Nikolett Éva; Károlyi Bence, édesanyja: Károlyi-Szabó Vivien; Szabó Botond Máté, édesanyja: Szabó Szabina Kitti.
Február 21-én: Schüll Míra, édesanyja: Brachmann Petra.