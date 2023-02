Kivételes panoráma 1 órája

Három kilátó egy túrával

Kivételes panorámát nyújtó túrát kínál a balatongyöröki Szépkilátó, illetve a közeli két magaslati pontra épített kilátó közötti terület bejárása, amely az itteni Boroszlán tanösvényt is érinti. Előny, főleg a távolabbról érkezőknek, hogy egy nap alatt mindhárom említett kilátó gyalogosan is elérhető, ám maga az útvonal is élményt jelenthet bármely évszakban.

Fentről minden szebb, ám maga a kirándulás is élmény, ha gyönyörű tájakon át vezet az út Fotós: Szijártó János/Napló

A Balatongyöröknél lévő Gagra-hegy 221 méter magas csúcsára épített Bél Mátyás-kilátó a Boroszlán tanösvényről érhető el. Útközben nyolc információs tábla mutatja be a Keszthelyi-hegység élővilágát, a cseres-tölgyeseket, a dolomitsziklák erdőállományait, míg a harmadik állomáshelyen a kilátó névadójával is megismerkedhetünk. Lelkész, tanár és polihisztor volt, aki 1735-ben megjelent ötkötetes könyvében először írta le Magyarország történeti-földrajzi ismertetését. A kilátót egyébként 1972-ben építette a Keszthelyi Erdészet, majd 2013-ban teljesen megújították. A magasból pazar látvány tárul elénk, a Balaton csillogó víztükre, a túlparton Fonyód, keletre a Badacsony és előtte a vízben félig elmerülő krokodilt mintázó Szigliget. Északra Tapolca Y-házai tűnnek fel, s természetesen a Keszthelyi-hegység szép vonulatai az erdőkkel. Innen látszik a másik közeli kilátó, amely Batsányi János költőről kapta a nevét. A Pap-hegy csúcsán, a 448 méter magas Boncsostetőn lévő építmény csakugyan különleges panorámát ígér, érdemes átsétálni, s közben akár lazítani is lehet egy kicsit a szerelem-dombi pihenőhelynél. A 2014-ben újjáépített, háromszintes, fából épült, lapos sátortetős Batsányi kilátóból legmarkánsabban a Szent György-hegy, a Gulács és a Badacsony tűnik ki, és nagyon jól kivehetők Szigliget magaslatai, beleértve a várat is. Itt viszont már a Balatonederics és Balatongyörök között több körútból álló Pele apó tanösvény húzódik.

Három kilátó egy túrával Fotók: Szijártó János/Napló

Aki Balatongyörökre látogat, az természetesen nem hagyhatja ki a 71-es út mentén lévő Szépkilátót sem, ahol az épített kilátókkal ellentétben nem szükséges mászni, izzadni ahhoz, hogy gyönyörködni lehessen a Balaton, a tanúhegyek és a Szigligeti-öböl festői szépségében. Ám közelsége révén a három említett hely egy napon, egyetlen túrával végigjárható, akár gyerekekkel is. Az élmény bármely évszakban garantált.

