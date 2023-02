A kopár növényzet ilyenkor még nem takarja el a bokor alatt, árokparton lapuló műanyag flakonokat sörösdobozokat, zacskókat, a kerti széket, gyümölcsös rekeszt, festékesvödröt még úgysem. Elkeserítő látvány.

Sok helyen a szépen rendben tartott ingatlanoktól néhány méterre ,,díszlenek" ezek a szemétkupacok. Érthetetlen, hogy az ott lakók hogy képesek ezt elnézni. Még ha nem is ők szórták oda, hanem a szél vagy valaki más rakta ott le, össze lehetne szedni és a megfelelő hulladékgyűjtőbe helyezni. Hiszen ahol már úgyis szemét van, oda könnyebben hajítanak oda még egyet... Így gyűlik körülöttünk, kerít be minket az igénytelenség. Látszik, hogy néhol már évek-évtizedek óta gyűlik a szemét: a szinte soha le nem bomló műanyagok is kezdik megadni magukat.

A képek több megyei településen készültek. Látható rajtuk műanyaghulladék minden formában, kerti szék, vödörtalálkozó a bokor alján, negyvenéves tejeszacskó, viaszkos vászon, műanyag fólia, amit már majdnem magába olvasztott a természet. Nem beszélve az italosüvegekről. A csúcsot azonban az utcára kidobott kerti medence jelentette.