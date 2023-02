A karikatúraszerű temetési menetben – mely rendszerint a települést járta körbe – siratóasszonyok és gyászolók együtt kísérték Vén Dobait a máglyához, ahol tűzre vetették, elégették. Ezt a szokást elevenítették ma fel Zircen, a múzeum és Békefi Antal művelődési ház szervezésében, a farsangi esemény egyik elemeként. Többen az előre megépített tűzrakáshoz jelmezes menetben vonultak, zajkeltő eszközökkel. Vagy eleve magukkal vittek ilyesmit, vagy a helyszínen készítettek, megfelelt erre a célra például a keserűfű duda, a kereplő, de akár pár rossz edény, egy kolomp, egy papírtrombita és egy síp is.

Ilyenkor rendre minden kifordul kicsit a megszokott kerékvágásból. A farsangi beöltözés és hangoskodás lehetőséget ad arra, hogy egy kicsit kibújjunk a saját bőrünkből. Zircen is maguk választotta maskarában csatlakozhattak a felvonuláshoz az érdeklődők, s így a bolondlakodalom elnevezésű népszokást is megismerték, azt ugyanis a feladatot elvállaló szereplők játszották el.

Űzzük el együtt a telet! – biztatták egymást a résztvevők, akik a 82-es főút egy szakaszán is végighaladtak, és utána a kisebb kiszebábokat is a lángok közé dobtak. Azok textiltestébe előtte gondűző cetliket tettek: a cédulákra olyan gondokat írtak rá, amelyektől szeretnének megszabadulni, ezért égették el azokat is. E jelképes cselekedet után következett csak a mulatság, Navratil Andrea népdalénekes koncertje, az asszonyfarsang, a vidám közös éneklés és a táncház, Császár Dominik és pásztorzenekara, Borzavári Róza és vonósbandája készült fel a zenélésre.

A Vén Dobait erre az alkalomra a múzeum munkatársai előre elkészítették. Eltemetésének játékában a gyulafirátóti Tikhegyi Gyöngytyúkok néptánccsoport közreműködött, a bolondlakodalom során pedig Dékmár Szabolcs vőfély.