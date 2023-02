Az ottawai Brian Sanders az oktatója javaslatára jelentkezett a győri egyetemre. Tanára ugyanis úgy döntött, hazánkban folytatja karrierjét, és diákjának is azt ajánlotta, éljen a lehetőséggel. – Akkoriban szereztem meg diplomámat repülőmérnök szakon. Oktatóm javasolta, hogy jöjjek Magyarországra, a Széchenyi-egyetemre, ahol járműmérnöki mesterképzésen folytathatnám tanulmányaimat. Állásajánlatot is kaptam az Audi Hungariánál. Izgalmasnak hangzott Európában tanulni, ezért szívesen vállaltam a győri kalandot – mesélte Brian, aki ekkor még nem tudta, hogy a képzés és a munka mellett élete párját is megtalálja. Judittal először a nemzetközi hallgatói közösség egyik eseményén találkoztak, ahol az akkor a műszaki menedzser alapképzése vége felé járó lány mentorként tevékenykedett. – Leültünk egy asztalhoz, beszélgetni kezdtünk. Rögtön szimpatikus volt. Körülbelül egy hónappal később egy szórakozóhelyen találkoztunk. Olyan volt, mint a filmekben, valósággal egymásba botlottunk. Azután randevú randevút követett, nem volt megállás – idézte fel kapcsolatuk kezdeteit Brian.

Brian és Judit bejárták a világot és Magyarországot is, felvételünk a festői Dunakanyarban készült Fotó: családi

Brian és Judit történetében a távolság ironikus módon mindig szerepet játszott. Először 2019-ben, amikor Judit kiküldetésben dolgozott Németországban fél éven át, közben pedig logisztikai mérnök mesterképzést végzett levelező tagozaton a győri egyetemen. A hat hónapos kiküldetés alatt csak havonta egyszer tudtak találkozni. Alig telt el némi idő, hamarosan újabb nehézséget kellett átvészelniük: a pandémiát. Mivel a koronavírus-járvány pont olyan szerencsétlen időszakban érkezett, amikor Briannek nem volt vízuma, a kanadai fiúnak a szabályok értelmében el kellett hagynia Magyarországot.

Az esküvő legszebb pillanata Fotó: családi

– Mindenhol lezárták a határokat, ezért majdnem egy évig nem láthattuk egymást. Csak karácsonyra tudtam elutazni Kanadába Brianhez, azért engedték meg, mert egy évig együtt éltünk, ezért az ottani törvények szerint élettársaknak számítottunk – elevenítette fel a történteket Judit. Végül minden jóra fordult: Brian talált új állást Magyarországon, Veszprémben, Judit pedig követte őt. – Nem is volt kérdés, hogy Magyarországon tervezzük a jövőnket. Ide köt a munkánk, úgy érezzük, itt boldogulni tudunk – tette hozzá Judit. – Jelenleg Veszprémben élünk, közös lakásban. A munkahelyünk szemben van egymással, ennél ideálisabbat nem is kívánhatnánk – fogalmazott. Brian tervező csoportvezetőként, felesége prototípus-koordinátorként dolgozik jelenleg. Az egyetemtől lapunkhoz eljuttatott tájékoztatásban az is szerepel, hogy tavaly óta házasok, Zalaegerszegen keltek egybe. Mivel a násznép kanadai részéről akadtak, akik nem tudtak eljönni a szertartásra, ezért szeptemberben egy második lakodalmat is tartottak a távoli kontinensen, ahol már Brian teljes rokonsága és baráti köre is együtt ünnepelhette az ifjú párt.