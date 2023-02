Télen, kora tavasszal mit érdemes megfigyelni a Bakonyban? – kérdeztük meg a szakembertől. Válasza szerint ilyenkor kevesebb állat van ébren, de nagyon érdekes megismerni a különböző fajok túlélési stratégiáit, amelyeket a hideg évszakban alkalmaznak. Korhadt fákban pihennek rovarok, avarkupacokban alszanak sünök, ezért utóbbiakat nem szabad megbolygatni. Mostanában már nem is érdemes letérni a kitaposott útvonalakról, mert találkozhatunk kis csíkos vaddisznómalacokkal, és nem jó nekünk, ha felbőszülve trappol utánunk az anyaállat – hívta fel a figyelmet a túravezető, és rögtön hozzátette: megfigyelnivaló viszont ilyenkor is bőven akad. Ha gímszarvasok csapata, úgynevezett rudli keresztezte korábban utunkat, láthatjuk nyomaikat, sőt, érezhetjük sajátos szagukat. Mivel a téli erdőben kevesebb illat keveredik, ezért jobban kitűnik néhány jellegzetes szag. Kereshetünk a növényeken rágásnyomokat, állatok dörgölőzésének következményeit, hántásokat, lábnyomokat, fagyási károkat.

Sok inger érhet minket mostanában is az erdőkben. Csak figyelnünk kell! Apró, árnyalatnyi eltéréseket fedezhetünk fel. Sajnos például a mogyoróbokrok porzós virágai túl korán kibuggyantak, és a madarak is a klímaváltozás okozta hirtelen felmelegedéssel elkezdték csicseregni nászéneküket. Alázat és figyelem, másképpen mondva: „Járj mindig nyitott szemmel és nyitott szívvel a természetben, mert megnyitja önmagát!" Ezt szokta hangsúlyozni Tislér Diána, s ha ez egy túrán sikerül, akkor a hétköznapokban is magától értetődőbbé válhat. Megmutatta azt a látványt is egy fotón, ami szerinte mindent megér, amely legutóbbi, a Zörög-hegyre vezető kirándulását megkoronázta.