A Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program keretén belül megvalósuló nyílt pályázaton Veszprém több kijelölt felületét gondolhatják újra a jelentkező művészek, hogy színesek és látványosak legyenek a város falai. A kiíró Művészetek Háza Veszprém Európa legjobb street art-művészeitől olyan pályaműveket vár, amelyek bemutatják a város és az azt körülölelő régió gazdag kultúrtörténetét. A Veszprém Arénához vezető aluljáróban „Mit jelent számodra Veszprém?” kérdésre várnak vizuális választ: az alkotásokban megjelenhet a természetes és épített környezet, a történeti emlékek, a kultúra, a zene városa, a sport vagy akár az Európa kulturális fővárosához kapcsolódó gondolatkör is. Emellett a Veszprém Aréna aluljárójának felvezető szakasza további két felületen is új életre kelhet: ezekre olyan alkotások készülnek, amelyek a Bakonyhoz és a Balatonhoz kapcsolódnak.

A Déli útgyűrű alatt átvezető, nemrég felújított, gyalogos és kerékpáros közlekedésre alkalmas aluljáró támfalai és a Művészetek Háza Veszprém irodaépületének tűzfala szintén „üres vászonként” szolgálhat az alkotóknak. A pályázatban a V-Busz Kft.-vel együttműködve, a közösségi közlekedést is népszerűsítve street art-festést kap a Haszkovó buszforduló sofőrpihenője, és egy veszprémi busz teljes felületét is a pályázaton kiválasztott alkotás matricájával vonják be. – Pályázati kiírásunk Italo Calvino ismert gondolatán alapszik, miszerint „A város a vágyak és emlékek helyszíne és hordozója”. Célunk, hogy a művészek Veszprém, valamint a Bakony–Balaton régió történeti örökségét kutatva, a hely rejtett aspektusaira és annak feltárására irányuló alkotásokat készítsenek – mondta Grászli Bernadett, a Művészetek Háza Veszprém igazgatója.

A pályaműveket április 9-ig várja az intézmény. A pályázatokat hét főből álló szakmai kuratórium bírálja el. A bírálóbizottság a pályaművek tanulmányozása után a legígéretesebbnek ítélt tervek készítőit zártkörű online konzultációra hívja, majd ezután legkésőbb április 23-ig hozza meg döntését. Az alkotásokat május 1. és szeptember 30. között hozzák létre a művészek.