Gomba és mézeskalács házikó 1 órája

Törpe vigyázza az utcakönyvtárat a Stromfelden

Nem tudtunk róla – eddig, most pedig örömmel mutatjuk be a Stromfeld Aurél utcában fellelhető utcakönyvtárat, sőt, egyszerre kettőt is.

Juhász-Léhi István Juhász-Léhi István

Fotós: Juhász-Léhi István/Napló

Veszprémben többéves múltra tekint vissza az utcakönyvtár, amely tényleg működik a városban. A lényege az, hogy nincs lezárva, csak reteszelve a könyvesszekrény, amely vízhatlan és leginkább közterületen áll. Ha megtetszik valakinek egy könyv, egyszerűen kiveszi, és hoz helyette egy másikat. Így cserélődik folyamatosan az állomány.

Utcakönyvtár a Stromfeld utcában Fotók: Juhász-Léhi István/Napló

A Stromfeld utcában egy zöld sipkás manó is vigyázza a helyet, amely nagyon tetszik nekünk, hiszen azon az oldalon mintha egy gomba kínálná az olvasnivalót, az út másik felén pedig – szerintünk – mézeskalács házikó a kis könyvár.

