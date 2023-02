Szépségek a Balaton-felvidéken 1 órája

Világsztárok kedvenc autói érkeztek Magyarországra

A Balaton-felvidék festői környezetében, Dörgicsén található Kaáli Autó-Motor Múzeum országos és nemzetközi hírnevét már eddig is legendás autógyűjteményének köszönhette. A most érkezett világhírű gépkocsik kiállításával azonban ezúttal szintet léptek, és a legigényesebb autórajongók képzeletét is felülmúlják – tájékoztatta lapunkat Nagy R. Attila ügyvezető.

Szijártó János Szijártó János

A Kaáli Autó-Motor Múzeum gyűjteménye újabb legendákkal bővült Forrás: Kaáli Autó-Motor Múzeum

Mint megtudtuk, hazánkban most először lesz látható az 1963-ban gyártott igazi francia luxusmárka, Facel Vega II, a sztárok kedvence. Összesen 182 darabot gyártottak 6,3 literes V8 Chrysler motorral. Abban az időben a leggyorsabb négyüléses luxuskupénak és sokak szerint a világon valaha gyártott legszebb autónak tartották. Tulajdonosaik között olyan jól ismert nevek szerepelnek, mint Frank Sinatra, Ringo Starr, Pablo Picasso, Cristian Dior, Tony Curtis és sokan mások. Szintén most érkezett az 1960-ban gyártott kézi váltós Lancia Flaminia GT 2,5 Touring, melyhez hasonlót olyan sztárok vezettek, mint Marcello Mastroianni, Sofia Loren, Brigitte Bardot vagy Audrey Hepburn. Angliában köztudott volt, hogy Erzsébet királynő sokszor személyesen vezette a Rover P5b Coupe automatic gépkocsiját nem hivatalos ügyeinek intézésére. A 3,5 literes motorral rendelkező autó JGY 280 rendszámot kapott. Egy ilyen típusú kocsit állítottak ki most Dörgicsén. A gyűjtemény egyedi darabjának számít a német Bitter Coupe SC 3,0, amelyből mindössze 395 darabot gyártottak. Hasonlósága miatt az utakon sokszor Ferrarinak nézik. Facel Vega II

Fotós: Kaáli Autó-Motor Múzeum A világ legalacsonyabb négyszemélyes autója a 12 hengeres, 1973-ban gyártott Lamborghini Espada Series 3, ami egy svájci gyűjtőtől érkezett eredeti gyári állapotában. Az utóbbi két kocsitípusnak is sok közismert tulajdonosa volt. Ezek a most érkezett autók a kiállítás állandó darabjai lettek. Speciális LED-megvilágításban tündökölnek, és állaguk megőrzése érdekében 20 fokos hőmérsékleten és 50 százalékos páratartalmú légtérben. A különlegességek a Kaáli Autó-Motor Múzeumban kizárólag csak a cég honlapján történő regisztrálás után tekinthetők meg, csoportos tárlatvezetés mellett.

