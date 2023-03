– Ha a környezeti szempontokat vesszük figyelembe, akkor nagyon sok felesleges holmit vesznek meg a férfiak csak azért, hogy megajándékozzák március 8-án a nőket, ennek az ünnepnek alig palástolt az üzleti jellege, de lehetne ez másképp, vannak is rá példák. Ám sokszor azzal sincsenek előrébb a hölgyek, ha cserepes virágot kapnak, mert azokat gyakran nehéz életben tartani. Viszont vidám és olcsó megoldás, kedves gondolatokat szül, ha például virághagymát adnak nekik, használati utasításokkal. A nőnap összetartó erejét lenne érdemes kiaknázni, például a munkahelyeken, a köszöntés inkább csak gesztus lehet, alkalom egymás jobb megismerésére – mondta el Boglárka, akitől azt is megkérdeztük, mik a tapasztalatai a nőnapkor rendre előkerülő témáról, a munka-magánélet ideális egyensúlyának megteremtéséről, annak nehézségeiről. Elmondta, hogy eddig a környezetvédelmet szolgáló vállalkozására helyezte a hangsúlyt, a tanulás, a közösségszervezés jobbára elsőbbséget élvezett nála, amit férje megértett, de mindketten egyre inkább ráébrednek, hogy a család érdemel több figyelmet.

– Azoknak a női vállalkozók az ünnepe is lehet a nőnap, akik segítik egymást. Velük beszélgetve és a saját gyakorlatomra gondolva azt látom, hogy a nagyon tudatos időbeosztás válik be, és első helyre kell tenni magunkat, a saját igényeinket, ez jelent jó alapot ahhoz is, hogy a karriercéljaink felé vezető úton előre lépjünk. Ha így tekintünk erre a kérdésre, akkor nem is választási helyzetként jelenik meg, inkább szorosan összefügg e két terület az életünkben – fogalmazott a fiatalasszony.