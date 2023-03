Ha közelebb érünk hozzá, láthatjuk, hogy az aranyág különösen sűrűre nőtt ágai, több virágdíszben pompázó bokor alkotja. Ez is szépíti ilyenkor, tavasszal a települést, amelynek lakói egyébként is törekszenek arra, hogy együtt teremtsenek kellemes környezetet maguknak, miközben a község rendezett központja az átutazókat is megörvendeztetheti.