Az Arcok, képek, utak című sorozatban Veszprémben élő, dolgozó, értéket képviselő nőket látnak vendégül. Ezúttal Balla Emőkét hívták meg, aki beszélt szakmai életútjáról, pályájáról és magánéletéről is. Tizenhat éves kora óta készült erre a pályára, már középiskolásként megismerkedett a Napló szerkesztőségével, itt töltötte nyári gyakorlatait. Mínuszos és címes hírek, tudósítások írásával, olvasói levelek szerkesztésével kezdte, később minden műfajban kipróbálta magát, legszívesebben jegyzeteket és interjúkat írt. Dolgozott a Veszprém Városi Televíziónál és a Magyar Hírlapnál, majd 1997-ben visszatért a Naplóhoz, a kulturális témájú cikkek után a közélet és a belpolitika is a területe lett. A program vendége fotókat mutatott be a közönségnek, többek között egy 1998-as szerkesztőségi fényképet és egy idei sajtónapi csoportképet. A főszerkesztő beszélt a mai olvasási szokásokról, az online és a nyomtatott lapokról, azok olvasóközönségéről. Elmondta, hogy az online az első, a veol.hu oldalon az események után rögtön megjelennek az anyagok, az újságírók ma már fotóznak és videót készítenek. Sótonyi Mónika kérdezte a vendéget a közösségi oldalakról is, ahol gyakran gyorsabban jelennek meg a hírek, információk, az újságíróknak azonban pontosan, hitelesen kell tájékoztatniuk az olvasókat.

Balla Emőke a hivatása mellett mesélt arról, hogy egy évet töltött Finnországban, tagja a Veszprémi Magyar-Finn Egyesületnek, kiállításokat nyit meg, beszélgetést vezetett a veszprémi zeneiskola századik, jubileumi programsorozatában. A magánéletébe is beavatta a résztvevőket. Elmondta, hogy hívő ember, a nehézségekben, tragédiákban a Krisztusban való hit adott neki erőt, az evangélikus gyülekezet nyitott, befogadó közösségében otthonra talált.