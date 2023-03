Unferdorfer József dísznövénykertész azt ajánlja, hogy amíg fagyok vannak, addig inkább a kert tervezésével és a talaj előkészítésével, vetőmagok beszerzésével foglalkozzunk. De itt az alkalom a kert átalakítására is, és majd a fagyok elmúltával vessünk, ültessünk. Fontosak a kora tavaszi munkák, hiszen ilyenkor alapozzuk meg az egész évi termést.

Közben már levehetjük a rózsáról és más cserjékről a takarást, és metszhetjük azokat. Vágjuk vissza az évelőkről a száraz ágakat, és amelyik metszést igényel, azt tegyük rendbe. Köztük az örökzöld cserjéket is mielőbb, még a kihajtásuk előtt. Így még szebbek lesznek. A gyümölcsfák metszése ugyancsak fontos a bő termés érdekében. A díszfüveket se hagyjuk ki, vissza kell vágni azokat is. A sövénynek való növények általában évi 2-3 metszést igényelnek, a feladattól nem kell tartanunk, azt akár kezdők is elvégezhetik. Mindig tiszta szerszámmal metsszünk, alkohollal fertőtleníthetjük az ollót. Addig vágjuk vissza a növény száraz ágát, amíg nem érünk zöld részhez, hogy utat engedjünk a növekedésnek. A rózsa esetében a növény 90 százalékát levághatjuk, különben megnyúlik az év során. Fontos szabály, hogy amint megpattannak a rügyek, már ne metsszünk. A csonthéjas gyümölcsöknél, főként a barackoknál érdemes megvárni, hogy a nedvkeringés meginduljon – ez akár a virágzás kezdete is lehet -, mert a vágásfelületet a növény így önmaga fertőtleníti a kiszivárgó nedvvel.

Az ideális április végi fűmagvetéshez most előkészíthetjük a talajt. Ehhez tisztítsuk meg a gyepet a lombtól és egyébtől, ami akadályozza a növekedést. A lomb belekerülhet a komposztba. Levegőztetni csak az első nyírás után kell, addigra már sűrűbbek lesznek a gyökerek. Gyepszellőztető géppel vagy gereblyével végezzük a munkát. A balkonnövényeket most átültethetjük, vagy ha azt nem kell, akkor tegyünk a földjükre frisset néhány centiméter vastagon.

Ürítsük ki a komposztálót, szitáljuk át a tartalmát, és vigyük a kertre. Minden növénynek erőt ad a tápanyag, ami benne van. Tegyünk a fák és bokrok alá, és a virágágyásokba is, könnyedén elgereblyézve.

A kora tavaszi időszak egyik legfontosabb tennivalója a kertben a fentiek mellett a lemosó permetezés. Természetesen ezt minden esetben a metszést követően kell elvégezni, sőt, fák esetében még a törzset is érdemes egy kicsit megkapargatni lemosás előtt. A permetezés során ne sajnáljuk a permetlevet, valóban lemosás legyen a permetezés, amivel a fák felületén még a nem károsító kártevők, valamint a kórokozók elpusztítása a fő cél. Most megelőzhetünk súlyos károkat okozó betegségeket.

Az örökzöldek, évelők, gyümölcsfák és rózsák egyaránt meghálálják a szerves trágyát, amellyel pótolhatók a télen elvesztett tápanyagok. A lombtrágyázás ugyancsak hasznos, az eredmény pedig már napokkal később szembetűnő lehet.

A díszkertekbe, balkonládákba hamarosan ültethetünk egynyáriakat, amelyek bár csupán ideiglenesen, a melegebb hónapokban dekorálják a kertet, de annál szebbek lesznek. Választhatunk évelőket is, azok hosszú ideig, évekig az ágyásokban maradnak, viszont nem virágoznak egész nyáron át.

A veteményesbe már vethetünk borsót, petrezselymet, sárgarépát, céklát, és a dughagyma is a helyére kerülhet. Az első csírák néhány héten belül kidugják majd a fejüket a földből, és elkezd majd hajtani a növény. Amennyiben úgy látjuk, hogy túl sűrűn vetettük a magokat, érdemes majd kelés után egy kicsit megritkítani a területet, ellenkező esetben ugyanis elnyomhatják egymást a fejlődő növények.

Attól, hogy valaki lakásban él és nincs kertje, még nem kell lemondania a kertészkedésről, hiszen legyen szó erkélyről, teraszról, ott helye van cserjéknek, virágoknak, fűszernövényeknek, de akár még gyümölcstermőknek is, ha megfelelő méretűt és gondozási igényűt választunk a megfelelő fekvésű helyre.