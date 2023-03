A villamosítás óta más típusú járművek, villamos mozdonyok és motorkocsik közlekednek Füredig. Onnan a korábbról ismert dízelek vontatják Tapolcára a szerelvényeket. Nyomozásunkat a bevezetőben említett városok között nem egészen félúton, Csopakon kezdjük. Ambrus Tibor polgármesternek tesszük fel a kérdést, tapasztalnak-e erősebb zajhatást, dübörgést. Az elöljáró elmondja, semmiféle negatív változásról nem kaptak lakossági bejelentést, nem panaszkodott senki, hogy hangosabbak a vonatok. – Magánemberként sem észlelem – teszi hozzá –, hogy zajosabb a vasút Csopak környékén.

A községen áthaladó pálya lényegében egyenes, nagyobb ív csak Paloznaknál, a 71-es út felüljárója előtt van. Más a helyzet Almádiban, különösen a budatavai részen. Átmegyünk oda is. A kemping és a horgásztanya körül parkolunk le, s várunk. Az állomás felől csakhamar egy személyvonat jön, bizony elég nagy hanggal az ívben, de mire közelebb ér, kiderül, csupán motorkocsi halad személyvonatként. Közelről már alig hallani. Rejtély…

Gabriella a közeli Rákóczi utcában lakik, kora délutáni kutyasétáltatás közben szólítjuk meg. – Nem veszek észre különösebb dübörgést, pedig az ablakból látom a vonatokat. Olykor bizonyos hangokat egyes helyeken erősebben hallani a mozdonyos vonatoknál – mondja, miközben leparkol mögöttünk egy autó. A Rákóczi és az Előd utca sarán vagyunk, útátjáró közelében, íves pályaszakasznál. Az érkező autós, Vörös István jól ismeri a környéket, vállalkozásuk több nyaralótulajdonosnak dolgozik. – Hogy hangosabbak-e a villamosítás óta a vonatok? Nézze – mondja –, a korábbi dízeleknél biztos nem, de figyelje csak a síneket! Itt, az ívben milyen fényes az egyik!

Valóban az, közben nézzük az órát, hogy elkészítsünk egy fotót a Fehérvár felől érkező sebesvonatról. Már jön is – a hangja jócskán megelőzi. – Feljebb is van egy ív a Szúnyog utca végénél – tudjuk meg. De megint csend lesz... az egyenes pályaszakaszon, majd vált a fénysorompó! Már halljuk, csakhamar látjuk is a V43-as villanymozdonyt, mely beér a közelebbi ívbe. Hopp, egy fotó – és felcsap a dübörgés... vagy inkább csikorgás. De talán valahol a kettő között.

A titok az ívekben rejtőzik. V43-as mozdony hozza a szerelvényt Balatonalmádiban – dübörögve Fotó: Benkő Péter

A rejtély tehát megoldódott: dübörögnek (csikorognak) a vonatok, de nem mindenhol, csak az ívekben. Nem géphang ez! A kerekek és a pályatest közötti súrlódás. S miért csak az ívekben? Egyszerű: ott másképp kapják a terhelést a sínek – míg az egyenes szakaszokon egyenletese(bbe)n. Ez a titok nyitja.