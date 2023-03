Itt találkoztunk Ugray Adriánnal, aki egyre mélyebben foglalkozik az ősi harcművészettel és a fiatal generáció képzésével, összetartásával. A hagyományőrző csoport múlt év májusában alakult, s egyre többen csatlakoznak, ma már általában húsz fiatal vesz részt az összejöveteleken.

A történet onnan indul, hogy Adrián – aki köré szinte maguktól csoportosulnak a gyerekek – gyermekkorában sokat íjászkodott unokatestvérével. – Nagyszüleink szentgyörgyi házánál ismertem meg az íjászkodást, a sportág iránti szerelem innen ered – emlékezik vissza. – Nagyon szeretem a történelmet, különösen a IX. századi életforma áll közel hozzám. Az íjászkodás akkor vett ismét nagy fordulatot, amikor már a fiamat is érdekelni kezdte ez a sport, és ezen a telken gyakoroltunk. Közben elkezdtük gyűjteni korabeli fegyverek rekonstrukcióit, így van már a birtokunkban magyar íj, kopja, fokos, de van itt páncél, sámándob. Ez a hely nekem a kikapcsolódást jelenti, akkor is itt lennék, ha egyetlen kisgyerek se jönne ide.

Forrás: Litéri Hagyományőrző Íjász Tanya

Adrián tevékenységének azonban híre ment a községben, egyre többen érdeklődtek, hogyan lehet bekapcsolódni. – A gyermekes szülők sorra hívtak, megnézhetik-e, hogyan íjászkodunk a fiammal. Aztán egyre többen jöttek, és most már tudom, hogy ennek szervezett keretet kellett adni. Egyesületet fogunk alapítani, s már felnőtt és saját tanítvány segítségekre is szükségem van az edzésekhez. Az a jó ebben, hogy nem is terveztem így el, egyszerűen érdekli az embereket, a gyerekeket, ennek köszönhetően egyre többen vagyunk.

Adrián elmondja, húsz gyermek jár hozzájuk, főleg litériek, de vannak Balatonalmádiból, Fűzfőről, Veszprémből is. – Az edzéseknél jó alap, hogy korábban voltam katona, és 38 éve sportolok rendszeresen, ami a rend, a fegyelem alapja. Egyre jobbak a gyerekek fekvőtámasznyomásban, erdei futásban, tehát alapos fizikai felkészítés folyik, mellette sokat lövünk, gyakoroljuk az íjászkodást. Legutóbb rajzpályázatunk volt, majd ennek értékelése és jutalmazása után sok-sok alaki foglalkozást tartottunk, nagy hangsúlyt helyezünk a pontos, szabályos lövészetre. Lőttünk ritmusra, dobra, volt vonalfutás medicinlabdával. Nagyon tetszik ez a gyerekeknek, a versengés a vérükben van. Az edzést hangtálas relaxszal fejeztük be. Amit én tudok, azt mind szeretném átadni a gyerekeknek. Ki kell emelnünk mindennek a közösségi szerepét is, Litéren nagyon jó közösségek vannak, mindenki tud a néptáncról, a futball és a taekwondo szerepéről, most már a mi íjásztanyánk is az aktív csoportok közé tartozik. Fontos a testedzés, ám igazából a közösség szerepét hangsúlyozom. A gyerekeknek ez a fajta tevékenység, az összetartozás élménye hiányzott az életéből, ezért nagyon figyelek arra, hogy sokat legyenek együtt. A téli időszakban ugyan csak heti egy edzésünk volt, de a tavasz beköszöntével már szerdánként és szombatonként találkozunk. Megtartjuk a születésnapokat, idén nyáron már táborunk is lesz.

Forrás: Litéri Hagyományőrző Íjász Tanya

A telken kiparcelláztak egy kör alakú alapot, ide jurtát terveznek, amit együtt építenek meg. Közben felidézik őseink életét, úgy rendezik be, ahogy az jellemző volt. Szóval visszamennek a múltba. – Magam rengeteget kutattam a történelemnek ezt az időszakát, célom, hogy átadjam a gyerekeknek az ismereteimet. Olyan ez, mint egy küldetés, jó érzés átadni, amiben jó az ember vagy amit hasznosnak tart. Rendszeresen vannak fellépéseink, szerepelünk a Mogyorósi-napokon, valamint a Gizella-napokra is várnak bennünket. Úgy érzem, itt a gyerekek megnyílnak, beszélnek, beszélgetnek a sportos felkészítés mellett. Emlékszem, gyermekkoromban hazamentünk az iskolából, aztán lementünk az utcára, és kalandoztunk, fociztunk. Ez eltűnt a mai világban, de a mi tanyánk visszaad ebből valamit, ezáltal élményeket kínál.

Terveikről Adrián elmondja, nagy kirándulásokra készülnek az erdőben, lesz sátorozás, és keményen edzenek a fellépéseikre, hiszen szeretnék, ha minél többen kedvet kapnának az íjászkodáshoz, ez bemutatóik elsődleges célja. Sokszor előfordult már, hogy az edzéseket itt, ezen a helyen is többen végignézték érdeklődők, kíváncsiskodók. Nyitottak, várnak mindenkit.