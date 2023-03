A fokhagymára emlékeztető illatú és ízű, vadon termő fűszernövény tavasszal a lombos erdők alját szőnyegként borítja be. Látszatra könnyen összetéveszthető levele a gyöngyvirágéval, és a gyöngyvirág levele mérgező, azonban az csak később bújuk ki, most még biztosan csak a medvehagymát találjuk meg. Szedjük a levelét, mert rendkívül egészséges. Amellett, hogy méregtelenít, csökkenti a vérnyomást, erősíti az immunrendszert, csökkenti a migrénrohamok és fejfájás gyakoriságát, jót tesz az érelmeszesedés és az asztma, a felső légúti panaszok ellen, fertőtleníti a gyomrot és serkenti a bélműködést.

A konyhában sokféleképpen használható: salátákhoz, levesekhez, húsokhoz, főzelékekhez, kelt tésztákhoz töltelékként jól illik, de készülhet belőle például pesztó is. A medvehagyma a hosszú tél után szinte vitaminbombaként működik szervezetünkben.

A pesztó elkészítése gyors és egyszerű. 200 gramm medvehagyma, 200 milliliter olívaolaj, só és 15 dekagramm dió kell hozzá. A medvehagyma leveleit megmossuk, megszárítjuk. Turmixgépbe tesszük az olívaolajat, a medvehagymát, ízlés szerint sót és diót – de lehet az kesudió vagy fenyődió is –, és krém állagúra mixeljük. Hűtőben, befőttesüvegben lezárva tároljuk, akár a következő szezonig is eláll, ha leöntjük a tetejét vékony réteg olívaolajjal, és tesszük ezt mindig, amikor kiveszünk belőle. A medvehagymapesztót elég elkeverni a tésztába, meghinteni reszelt sajttal, és kész is a finom ebéd.

A ledarált medvehagymát a fagyasztóban is tárolhatjuk, de készíthetünk belőle vajas krémet, beletehetjük a pogácsa tésztájába, vagy krémlevest is főzhetünk belőle krumplival, hagymával.