A tárlaton látható reformkori öltözeteket és huszárruhákat a veszprémi Méretes Szabóság készítette el. Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) köszöntőjében a város tradícióiról beszélt. Kiemelte, mióta Veszprém lakott, azóta a városban katonák is vannak, ugyanis földrajzi elhelyezkedése miatt kezdettől fontos volt a település védelme. A katonai tradíciók nemcsak a régmúltban, hanem máig kiemelkedők a városban. A polgármester arról is beszélt, a kiállítás a város másik hagyományára, a kézművességre is jó példát szolgáltat. Emlékeztetett, a polgárság megerősödésének é felemelkedésének egyik eszköze a kézművesipar volt, amely a 19-20. század fordulóján meghatározó volt a város életében. Porga Gyula elmondta, az Európa Kulturális Fővárosa cím egyik célkitűzése a kreatív ipar megerősítése a térségben. Megjegyezte, a fogalom szélesen értelmezhető, de alapvetően arra utal, hogy valaki a keze munkájával és tehetségével hoz létre tárgyakat. Leszögezte, így tesz a Méretes Szabóság is, amely folytatja a kézművesség és a ruhakészítés több száz éves hagyományát Veszprémben.

Tatai Tamás, a Méretes Szabó Kft. vezetője kérdésünkre elmondta, a kiállításon főként 1848-as huszárruhák láthatók, emellett honvéd gyalogos öltözet (sötétbarna szín), nemzetőrruha (kék), valamint polgári viseletek, így bocskaik és atillák is megtekinthetők. Hozzátette, szabóságuk szinte az összes huszárruhát elkészítette, a tárlat ebből mutat be válogatást. Kiemelte, a Habsburg Birodalom különböző területein állomásozó huszárezredek hadrendi számmal és névvel voltak ellátva, és az ezredek ruházatának színe is általában különböző volt. Annak érdekében, hogy minél autentikusabban készítsék el a viseleteket, korabeli leírásokat, szakkönyveket, festményeket használtak fel, valamint az előkészítésbe bevonták a Hadtörténeti Intézet szakembereit is. Érdekesség, hogy a ruhákon található zsinórzatnak nemcsak esztétikai, hanem védelmi funkciója is volt, ugyanis az eredeti zsinórzat rézsodronyból készült, ami védelmet nyújtott a kardcsapásokkal szemben. A kiállításon atillák is megtekinthetők: ez elsősorban katonai viselet volt, fekete, szürke vagy sötétkék színekben készült. A huszárruhákhoz hasonlóan ezek is zsinórosak voltak, és a korban sárgaréz öntött gombokkal készültek. Ebből a viseletből alakult ki a huszadik század elején a fekete színű bocskai, amit ünnepi alkalmakkor hordtak.