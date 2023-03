Tervezni mindannyiunknak muszáj saját életünkben. Akár heti szinten, de a mindennapokban is, hogy a lehető legkevesebb bosszúság érjen bennünket. Jómagam minden este átnézem a másnapi, harmadnapi teendőket, két okból. Ha minden a fejemben van, még ha sok is az intéznivaló, nyugodtan alszom el. Másrészt mennyivel könnyebb kész, lefektetett tervekkel nekivágni a másnapnak. Az ember, bár olykor igencsak nehezen kiszámítható, de számító, gondolkodó lény, ezért is képes előre számolni, nem csupán a pénzét, de az idejét is. Beosztani, összehangolni, megtervezni a napjait. Higgyék el, kifizetődik ennyi előrelátás. Anyagiakban, időben, és biztonságérzetet ad ebben a pörgős-zajos világban.