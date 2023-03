A Himfy Bandérium 2017-ben alakult meg, tagjait a történelemszeretet fűzi össze. Korábban Döbröntén, mostanában jobbára Pápán találkoznak, tartozik hozzájuk homokbödögei, győri, ajkai, farkasgyepűi hagyományőrző is, többek között orvosként, katonaként, pedagógusként, kemenceépítőként, villanyszerelőként dolgozók. Szeretnének ebben az évben a csesznekieknek apródképzőt szervezni, fiataloknak, gyerekeknek, hogy megismertessék velük a múltunkkal, a kultúránkkal kapcsolatos gondolkodásmódjukat, és ők is öltözetekben vehessenek részt a középkori viseletben tartott bemutatókon. Így a saját falujuk története is jobban érdekelheti őket.

Cseszneken idén a várkisasszony-választást és a Hírvivők Viadalát követően többek között középkori étekmustrát rendez a bandérium, amelyen nem a hajdani királyi konyha gyakorlatát idézik fel, hanem a hétköznapi emberek eledeleit készítik el. A versenyzők csak olyan alapanyagokat használhatnak, amelyek akkoriban is rendelkezésre álltak. Így a tíz tiltott között lesz a manapság gyakran a lábasba, sütőbe kerülő zöldségek közül például a paradicsom és a burgonya. Viszont sültek, levesek meglepetésszerűen finomak lehetnek így is – a szervezők ezt már kipróbálták, kóstolták. Ezúttal az étekversenyre hagyományőrző csapatok és helyi közösségek nevezhetnek. Arra számítaniuk kell, hogy munka közben lovagok üthetnek rajtuk, és asszonylopásra is sor kerülhet. A recepteket kiadványban szeretnék közreadni.