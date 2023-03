Arnold azt mondja, ő csak játszani szeretett volna, nem a fődíjért indult. – Akár többmilliós nyereményt is beáldoztam volna a játék kedvéért, de a feleségem a játék előtt azt kérte, hogy ha a porszívót elhozhatom, azt azért ne áldozzam be. Hét hónapos a kislányunk, egy elég hangos porszívónk van, szerettünk volna csendesebbet. Most sikerült – mondja Arnold, aki Ausztriában halászként dolgozik. A munkahelyén pisztrángot, lazacpisztrángot, pontyot, harcsát tenyésztenek, nevelnek, dolgoznak fel és értékesítenek. A családfő hétvégeken jár haza feleségéhez és kislányukhoz.

– A kettes számú függöny mögött volt a porszívó, így elfogadtam, nem mentem tovább. Utólag kiderült, hogy a másik mögött lett volna az autó, de nem bántam. Nem voltam mérges, mikor megtudtam, mert így is jól éreztem magam, jót játszottam – mondta Arnold, aki a szerdai adásban volt látható.