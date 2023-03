A karantén idején nem lehetett szinte semmi mást csinálni, sokan húztak futócipőt, mindenfelé tele volt a futókör. Aztán sokan lettek covidosak, ennek pedig az egyik nagyon gyakori poszt-covid tünete lett a légszomj lett. A poszt-covidosok közel húsz százalékát érinti a nehézlégzés, a légszomj, a sípoló tüdő, és ebből fakadóan az alvásminőség romlása. Nehéz úgy futni, hogy az ember nem kap levegőt.

Fussunk vagy ne fussunk? Hogyan könnyítsünk a légzésünkön? Erről kérdeztük Túróczi Rékát, akit a legtöbben iRUNmom néven ismernek a futósportban. A témában dr. Szolnoki Nikolett szakorvos is elmondta a véleményét. A doktornő a Lentiben található Balance Medical Center hiperbár-oxigénterápiás részlegének konzulens szakorvosa.

A futóedző tanácsai a poszt-covid légszomj leküzdéséhez

– A legnagyobb gond, hogy ennek a témának még szinte semmiféle kórtörténete nincs, az orvosok sem tudnak vele mit kezdeni. Tapogatózunk, most alakul ki a gyakorlat. Konkrét gyógymód sincsen. Mi az, ami megszünteti a megmagyarázhatatlanul magas pulzust és a légszomjat?

Nem tudok tuti tippet adni, de azt mondom, hogy a türelem és a kitartás a kulcs: az idő. Ne hagyjuk abba a futást, fussunk kevesebbet, alacsonyabb intenzitáson, és a jóleső érzést keressük, és ne a rekordokat.

Itt a túledzettség, a túl kemény edzések sokasága még inkább kontraproduktív, mint az egészséges szervezetnél. Színesítsük a kiesett intenzitást statikusabb keresztedzésekkel, erősítéssel. Az úszás is nagyon hatékony ezekben az időkben (egyébként máskor is). Alacsonyabb pulzuson terheljük a keringést, és a tüdőnket is fejleszthetjük, a légzést is finomíthatjuk. Ha igazán szereted és akarod a futást, kivárod, csinálod. Ha még lassabban kell futni, még lassabban fuss!

Ha meg kell állni, állj meg, pihenj, de folytasd! Mert visszajön a forma, visszajön a levegő, visszajön a tempó, egyénileg változó ütemben.

Vannak edzettjeim, akik tipikus poszt-covid tünetekkel küzdöttek, de lassan és biztosan a számokon is lehet látni a fejlődést. Ez pedig majdnem mindig együtt jár a belső, szubjektív érzet javulásával is. Szóval a tanácsom: türelem és kitartás – részletezte Túróczi Réka. – A magas nyomású oxigénterápia is jó hatással lehet ezekre a poszt-covid tünetekre, hiszen megemeli a vér oxigénszintjét, és minél magasabb az oxigénszint a vérben, annál jobb lesz a szív és a tüdő vérellátása is – folytatta a futó és futóedző.

A szakorvos véleménye a futásról poszt-covid légszomj hatása alatt

– Bármennyire is jól hangzik, ha csak erről lenne szó, ez (az oxigénterápia – a szerk.) átmeneti megoldást jelentene, hisz nem tölthetjük az életünket magas nyomású kamrában. A nyomás normalizálódása után ugyanis a test oxigénszintje az élettani elegendőre csökken vissza. A HBOT kezelés naponkénti ismétlése azonban – az intermittáló oxigénszint előidézése kapcsán – úgy tűnik, hosszú távú megoldást nyújt. A poszt-covid tünetek hátterében ugyanis a vírusinvázióra adott, központi idegrendszerben lezajlott szöveti gyulladás és hiperkoaguláció áll, a HBOT (a magas nyomású oxigénterápia – a szerk.) pedig épp ilyen esetekben aktivizálja a szervezet saját szöveti regenerációja megindulását, vagyis hosszú távú gyógyulás következik be – mondta a téma kapcsán dr. Szolnoki Nikolett, a Lenti Termálfürdő hiperbár oxigénterápiás részlegének vezető szakorvosa - írja a likebalaton.hu.