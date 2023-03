A március eleji hideg reggel ellenére nyüzsög a piac környéke, folyamatosan érkeznek a nézelődni, vásárolni szándékozók. – Inkább a nézelődők – kezdi Sámóczi Ernő, aki Kaposvárról érkezett rengeteg bakelitlemezzel. – Hatalmas az érdeklődés, a bakelitkorongok reneszánszukat élik azoknál, akik nosztalgiázni szeretnének, de meglepően sok fiatal is megáll, válogat. Régi gramofonlemezektől kezdve a 90-es években gyártott korongokig több száz darabos gyűjteményt hoztam, persze, ha a retró holmikat keressük, a hatvanas-hetvenes évektől induljunk, mert az a klasszikus retró korszak. A régebbi az antik kategória – mondja Ernő, aki úgy látja, az emberek a megemelkedett költségeik miatt most nem vásárolnak annyi használt holmit, mint korábban. – Ennek ellenére mégis érzek egy bizonyos tüzet, mintha várakozó állásponton lenne a használt holmik piaca. De hangsúlyozom, csak a vásárlókedv csappant meg, az érdeklődés változatlanul hatalmas – mondja.

Sámóczi Ernő bakelitlemezeit kínálja

A piacon bizony a kínálat sem kicsi. Széles a matchbox-, könyv-, diafilm- és bakelitlemez-kínálat, ezek itt az igazi sztárok! – Vásárlóim között jó néhány gyűjtő akad, sokszor konkrét dolgot keresnek, legyen az egy könyvsorozat hiányzó tagja, egy társasjáték, autómakett – hívja fel figyelmünket Balogh Pál Tamás. A Tatabányáról érkezett eladó jó ideje gyűjti a retró kincseket, melyeknek – véleménye szerint – egyre inkább éled a piaca. Keresik, veszik, szerinte ezekre szívesen költenek az emberek. – Azt tapasztalom, hogy mindenkinek az a retró, amivel kamaszkoráig találkozott, játszott, amiben felnőtt. A mai középgenerációnak a hetvenes-nyolcvanas évek cuccai a menők, szerintem ez érzelmi kötődés is – nem kimondottan egy korszak vagy évtized, inkább saját fiatalságunk iránt. Emlékeinkből élünk! Sokan jönnek gyerekeikkel, de még ha nem is veszik meg a portékát, megmutatják nekik: nézzétek, ilyen meg olyan volt nekünk, ezt olvastuk, azokkal játszottunk. A digitális világból ilyenkor kiszáll picit a gyermek, és talán elgondolkodik, hogy de érdekes, ilyen is volt…

A használtcikk-piacon bőven akad téma eladó és vásárló között

A retróőrület egyértelműen tombol, úgy az apró cikkek, mint mondjuk az autók piacán. Teljesen mindegy, keleti vagy nyugati – ki ezért, ki azért rajong, mindenkinek más a menő, ebben az árusok is egyetértenek, még ha az eladási statisztikát eltérően ítélik is meg.