A Bakony és a Balaton-felvidék erdei is illatoznak már ettől a fokhagymaillatú, őshonos évelő növénytől, jelezve a tavasz beköszöntét. Érdekesség, hogy az álmukból ébredő medvék is szívesen fogyasztják, még a föld alól is kiássák. Elnevezése is erre utal, de hasonlóképp kedvelik a vaddisznók is. A vér- és vesetisztítóként is ismert gyógynövényt előszeretettel gyűjtik az erdőben járók. A lelőhelyéről és a gyűjtésével kapcsolatos fontos tudnivalókról tájékoztatta lapunk olvasóit Patocskai-Lunk Eszter erdőmérnök, a Bakonyerdő Zrt. kommunikációs vezetője.

A medvehagyma levelei élénkzöldek, fényesek, hosszúkásak

Fotós: Müller Anikó Hanga

– Gyógyhatásának és széles körű gasztronómiai felhasználhatóságának köszönhetően egyre többen szedik ezt a gyógy- és fűszernövényt. Bár egyelőre nem védett, a gyűjtésekor tudnunk kell, hogy állományainak többsége védett területre esik. Társaságunk védett természeti területre nem ad ki medvehagymagyűjtési engedélyt. Fő szabályként fontos tudni, hogy az élőhely, a növényállomány megóvása és regenerálódása céljából, saját fogyasztásra naponta legfeljebb 2 kilogrammot szabad leszedni, de csak azokban az állami erdőkben, melyek nem minősülnek természetvédelmi területnek. Jogszabályi változás az elmúlt időszakban nem történt, továbbra is a 2009. évi, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló XXXVII. törvény van érvényben, mely szerint állami erdőben – nem védett területen – csak az egyéni szükségletnek megfelelő, azaz naponta 2 kg/fő mennyiségű gomba, gyógynövény gyűjthető külön engedély nélkül. Amennyiben valaki ennél nagyobb mennyiséget kíván szedni, azt csak az erdőgazdálkodó engedélyével teheti. A Bakonyerdő Zrt. által kezelt területekre az engedélyt az erdőgazdaság központjának titkárságán, eljárási díj ellenében lehet igényelni személyesen vagy e-mailben, magánterület esetén pedig a tulajdonostól kell hozzájárulást kérni – foglalta össze Patocskai-Lunk Eszter a főbb tudnivalókat.

Virágba borulása előtt érdemes gyűjteni a medvehagymát

Fotós: Müller Anikó Hanga

A szakember elmondta továbbá, letépni csak a növény leveleit szabad, a töveket kiásni tilos. Bármilyen növényt is akarunk gyűjteni, nézzünk utána, milyen más növényekkel téveszthető össze. A medvehagyma levele hasonlít a gyöngyvirágéhoz – bár az később hajt ki –, mely mérgező hatású. Ügyeljünk arra is, hogy főutaktól távolabb gyűjtsük. Addig szedjük a zöld leveleket, amíg a virágok meg nem jelennek, akkor ugyanis a tápanyag már a levél helyett a virágban van. Soha ne szedjük marokszámra, még akkor sem, ha látszólag végtelen medvehagymamező terül el a lábunk előtt. Egyesével tépjük le a leveleket, minden egyes növényről csak néhányat, hogy ne akadályozzuk meg a virágzását és ezzel a szaporodását.

A növény gyógyhatása sokrétű. Méregtelenítő, immunerősítő, migrénroham- és vérnyomáscsökkentő, kedvezően hat a gyomorbántalmakra, és felső légúti megbetegedések esetén is hatásos. Hússzor több vasat tartalmaz, mint a fokhagyma. Az egészséges táplálkozás jegyében sokféle étel készíthető belőle, bár arra ügyelni kell, hogy magas vagy hosszas hőkezelés során sokat veszít az ízéből és a hatóanyagából. Fontos arra is figyelni, hogy enyhe vérlemezke-összecsapódást gátló hatása van, ezért véralvadásgátló szerekkel történő együtt szedése nem javasolt, és műtétek előtt sem szabad fogyasztani. Minden olyan ételhez passzol, amihez vöröshagymát, fokhagymát, snidlinget használunk. Készülhet belőle leves, saláta, pesztó, körözött, szósz, sajt-, vajkrém, galuska, langalló, pogácsa, de bármilyen vegetáriánus vagy húsos étel elkészítéséhez is felhasználhatjuk. Svájcban évszázadok óta felismerték szerepét a takarmányozásban, ugyanis, ha a tehenekkel sok medvehagymát etetnek, a tejnek enyhén fokhagymaíze lesz, így a belőle készült vajnak is.

Pogácsa ízesítéséhez is kiváló a medvehagyma

Fotós: Müller Anikó Hanga

– Ha a gyűjtést tervezők, az erdőjárók bővebben szeretnének tájékozódni a témáról, a gyűjtési területeket kezelő erdőgazdaságok, a nemzeti parkok esetén pedig az irányító igazgatóságok nyújtanak hiteles információkat. Az egyes erdőterületek besorolásáról, védettségéről interaktív erdőtérképen is tájékozódhatnak az érdeklődők – zárta a beszélgetést az erdőgazdaság kommunikációs vezetője.