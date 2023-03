A vevői miatt is hiteles 1 órája

Verpulácz Józsefné, Edit sokféle finomságot készít

Születésemtől Tótvázsonyban élek - mondja Verpulácz Józsefné, Edit. - Igaziból őstermelő vagyok, kistermelő az utolsó félévtizedben lettem. Természetesen, mint háziasszony, mindig is főztem be ételeket. A gyerekeim miatt sokfélét. Aztán időközben rá kellett jönnöm, hogy mindez nagyon jó az emberi kapcsolatok ápolására is.

Juhász-Léhi István Juhász-Léhi István

Verpulácz Józsefné, Edit az édesanyjától tanult mindent Fotó: Juhász-Léhi István

- Most már járok piacra is egy-két környékbeli faluba, azt szeretem benne, hogy meghallgatnak, kikérik a véleményemet - hangsúlyozza Edit. - Sőt, elkérik a recepteket. Ez nagyon jól esik, mi tagadás. Meséli, hogy az édesanyjától tanult mindent. - Gyerekként, amit hallunk, úgy tűnik, hogy elfelejtjük, de igaziból ez nincs így, mert ez előszedhető tudás - magyarázza. - Picit kell csak keresgélni, úgyhogy amikor nincs rá szükségünk, akkor elfelejtjük, aztán eszünkbe jut. Megtudom aztán, hogy szörpből közel 20 félét készít. Természetesen mindig arra törekedve, hogy gyümölcsökből; málnából, eperből készüljön. - Nagyon szeretik az emberek a piros gyümölcsöket - mondja mosolyogva. - Erre szoktam mondani, hogy ez egy vicces helyzet, mert piros szörpöt csak piros gyümölcsből lehet produkálni. Ez nem mindig olyan egyszerű, ezt el kell ismerni. A sárgabaracknak nagyon szép élénk színe és íze is van, de természetesen a virágszörpök is vannak itt - mutatja - a bodzavirág, a menta, a hársfa, vagy az akác. Természetesen vegyszermentesek, dunsztolja azokat egy befőző automatával, és tulajdonképpen nincs szüksége semmilyen vegyszerre. Persze cukrosak, ám nem agyoncukrozottak, és legalább négyszeresétől akár hétszeresig vízzel hígítva fogyasztva ajánlott. - Savanyúságot is készítek - elárulja, hogy legalább 15 félét. - Uborkát is termelek, aztán almapaprikát, káposztákat, gyöngyhagymát, és karfiolt savanyúságnak. Szeretem például a csipkebogyót, ám elkészítés hosszabb folyamat és bizony nem kezet kímélő tevékenység. Edit mindezek mellett készít szárított zöldségből őrleményt. Ezek sómentesek, 100 százalékban zöldségből készülnek és akár kisbaba ételéhez is felhasználhatóak. - Mindig van valamennyi szárított zöldfűszerem is - teszi hozzá, majd elmondja azt is, hogy közel 600 négyzetméteren termel, ami pont elég, hiszen nem egy derekat kímélő tevékenység a kerti munka. Rámutatok a savanyúkáposztára. - Nagyon jól sikerült, a klasszikus módon, nincs benne tartósítószer - mondja. - Hirdetem-e magam? Nincs időm rá, de talán szükségem sem. Itt az a reklám működik, amit egymás között megbeszélünk a vevőkkel. Az a leghitelesebb!

