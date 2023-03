Az akció keretében száz olyan QR-kódot rejtetettek el a tóparti játszótereken, parkokban, kávézók környékén, amelyek olyan oldalakra vezetnek, amelyek játékos formában mutatják be, hogyan segíthetik a szülők és maguk a gyerekek is a vizes élőhelyek tisztaságának megőrzését.

Az akcióban néhány használt mesekönyvet, DVD-t és diafilmet is elrejtenek a kincsvadászat helyszínén. A Vízipók-csodapók mesesorozat népszerűsítésével Bálint Ágnes íróra szeretnének emlékezni a szervezők, aki idén lenne 101 éves. Mint azt a szervezők elmondták, azért választották a kincsvadászat társtémájául a Vízipók-sorozatot, mert ez a mese kiválóan mutatja be az élővilággal, a természettel foglalkozó kérdéseket, és a gyerekek, illetve a szülők számára izgalmassá teszi a környezeti nevelés kérdéskörét.

Ugyanakkor a használt könyvekkel, a diafilmekkel az olvasás fontosságára is fel szeretnék hívni a figyelmet. Valamint arra, hogy a jó minőségű használt könyvek stb. vásárlásával csökkenthetjük ökológiai lábnyomunkat is.

Az izgalmas játékkal a szülőket is arra szeretnék ösztönözni, hogy vigyék a gyerekeiket szabadba. Régen a tavasz a gyerekeknek a játszóterezést, délutáni biciklizést, a labdázást, tollaslabdázást jelentette. Manapság azonban a gyerekek a szabadidő nagy részét a szobában, a számítógép vagy a televízió előtt töltik. Ha már ott ülnek a tévé előtt, azt legalább tegyék úgy, hogy minőségi meséket néznek - mondta a Füred Kapitány elnevezésű kincsvadászat egyik szervezője lapunk kérdésére.

Ezzel párhuzamosan fontos, hogy a gyerekek a szabadban is legyenek. Az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia kutatása szerint a gyerekeknek legalább napi 60 perc levegőzésre van szükségük testi-lelki fejlődésükhöz. Ezáltal az elhízás veszélye csökken, a gyereknek a térlátása javulhat, hiszen több tanulmány szerint is jobb a látása azoknak, akik több időt töltenek a szabadban. Ráadásul a figyelemzavarral küzdő gyerekek összpontosítása is javítható azzal, ha sokat járunk velük a természetbe.