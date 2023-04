Őszintén, észre sem veszem a parányi csodát, ha nem hajolok éppen le meghúzni a cipőfűzőmet – de észrevettem, meg is örökítettem. Azért, hogy gyönyörködjünk benne, és azért is, mert látszik, az élethez igazán nem kell sok. Hihetetlen, hogy ezen a szabad szemmel alig látható, beton és aszfalt közötti talajdarabkán is virul az élet, pompázik a növény, mivel ahogy tápanyagot nem sokat, úgy napfényt is alig kap, esetleg késő délutánonként.

A helyszín, ahol rábukkantam, a veszprémi Móricz Zsigmond utca. Ígérjék meg, ha arra sétálnak és észreveszik, élni hagyják. Csoda a javából!