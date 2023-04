Azon túl, hogy a Kőbányai Zenei Stúdió másodéves nappali tagozatos gitár szakos hallgatója, dobolni és zongorázni is tanul, dalokat ír, jelen van a közösségi médiában, zenekart alapít, és folyamatosan keresi a pályázati lehetőségeket, de megfelelőt, amely támogatást nyújthatna tengeren túli tanulmányaihoz, nem talál. Mostani iskolájában hamarosan végez. Ha nem tudja finanszírozni bostoni tanulmányait, ott marad még egy évet.

Árontól megtudtuk, egy öthetes nyári táborba utazott a tengeren túlra, amelynek költségeit még tudta vállalni. Zenei anyagot küldött ki, amely alapján meghívták. Több ország zenészei voltak jelen, 80 százalékuk amerikai, rajta kívül egy magyar volt. Sokat tanult, szorgalma és tehetsége miatt a kinti tanárok is felfigyeltek rá. Kapott is ösztöndíjat, ha beiratkozik, csakhogy egy félév még így is több, mint 6 millió forintba kerülne. A tandíjat a tengeren túli leendő zenészek pénztárcájához mérték.

Fotós: Gyarmati László

Áron tevékeny, előre néz, dolgozik. A hónap végén három új dala jelenik meg. Zenekart alapít, ahova beveszi azt a brazil zenészt is, akivel régóta figyelemmel kísérik egymás tevékenységét. Ismerősei kérik, hogy szülővárosában, Ajkán vagy Veszprém vármegyében lépjen színpadra, örömmel tapsolnának a koncertjén. Áron még nem tudja, hogy mikor kerülhet erre sor.

Addig a világhálón a feltöltött dalokkal szórakozhat egyre gyarapodó rajongótábora. Áron tudja, hogy fontos a folyamatos jelenlét, a rendszeres új információk, a követőkkel a kapcsolattartás. A világháló előnyeit mások is tudják, sokan töltenek fel dalokat. A tömegben könnyű elveszni, de aki jól csinálja, idővel komoly követőtáborra tehet szert.