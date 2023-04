Szinte bármelyik irányba indulnak el a városlakók is Zircről, remek látvány tárul eléjük. A jó időben hétvégén is többen éltek a lehetőséggel, szemüket legeltették a hullámvonalakat alkotó lankákon, amelyek a tavaszodás különböző árnyalatait mutatják és a szántóföldi munkálatok nyomait. Fotóink is ezt érzékeltetik, Borzavár határában készültek, ahol érdemes kicsit megállni. A pitypangok pöttyözte mező zöld-sárga játékának hátterében hegyek tűnnek fel kékes-szürkés színekben.