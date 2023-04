Nem szép látvány: hatalmas, éles szögekre hasonlító tárgyak állnak ki a Pajta utca egyik ingatlanának kerítéséből, írta lapunknak olvasónk. Szerinte azért, hogy a nemrég hazatért fehérgólya-pár ne tudjon oda leszállni. Kérte, nézzük meg mi magunk is.

Fotós: Juhász-Léhi István

Az utca csendes, rendezett, mindössze a 40 km/óra helyett többel érkező személyautóktól kell félniük az ott sétálónak, hiszen a hely adottságai miatt a járdák is szűkösek. A gólyapárból csak az egyiket látom, balra nézek, akkor landol a másik a szomszéd utcában. Mire nem sokkal később felérek a dombon, a gólya a fűben keresgél, tapintatos érkezésemre is félve reagál, métereket száll odébb. Szép teremtény a valószínűleg hím madár. Mi, magyarok amúgy szeretjük, dalok, mondókák szólnak róla. Míg ezen agyalok, vissza is száll az Árpád utcáról a szomszédos fészekbe.

Fotós: Juhász-Léhi István

Közben igyekszem tájékozódni a fémtüskékről, ám sokra nem megyek, hiszen tőlem hallanak először a megszólított járókelők minderről.

Fotós: Juhász-Léhi István

Aztán egy idősebb hölgy elmondja, hogy szerinte azért tették ki a lakók – vagy az egyik ott élő – a madarakat elriasztó tárgyakat, mert az elmúlt években rengeteg kárt csinált az egyik gólya. Sorolja, hogy mit: ablakot tört, folyamatosan odapiszkított, az ott élők ki sem tudtak menni a teraszokra. Azért mégis erősek a tüskék, vetem fel. Szerinte is, de mit csináljanak? Vannak madármentők, talán ők tudnak jobb megoldást, hogy a madár ne sérüljön meg, mondom. Amikor kérdezem, hogy ott lakik-e, elbúcsúzik.