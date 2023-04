Pappné Rácz Ildikó népi iparművész Zircen a Kertbarátok Ünnepén mutatta be a tojásírást, és a Bakonyi Zöldkör rendezvényén az érdeklődők kipróbálhatták az egyszerű technikát. Elmondta nekik a kézműves szakember, hogyan lesz a hagyma héjával festett tojás igazán szép. Először is sok hagymahéj kell hozzá. Ha nincs otthon elegendő, nem használunk épp sok hagymát a főzéshez, akkor kérhetünk zöldségboltosoktól lehulló darabokat, többet. Ildikónak szívesen szoktak adni. A másik fontos tényező az, hogy a vízzel felöntött alapanyagot legalább fél óráig kell főzni, hogy a festékanyagok kioldódjanak belőle. Ha kihűlt a festőlé, le kell szűrni. Ez a lépés azért fontos, mert ha a héjak közé rakjuk be a megfesteni kívánt főtt tojást, akkor foltos lesz.

A festés hosszadalmas, azaz egész éjszakára benne kell hagyni a tojásokat a természetes színezőfolyadékban. Ezután kerülhetnek rá a levél- és virágformák, vonalak, pöttyök, egyebek. Ezeket méhviasszal rajzolhatjuk fel. Az illóolajpárologtató felső részébe, a mécses fölé kerülhet a méhviasz, ha megolvadt, akkor gyufaszál végét ebbe mártogatva tudunk mintázni. Ha megszáradt a viasz, jöhet az aranyozás, ilyen színezőport már több helyen lehet kapni.

Követhetjük a hagyományos gömöri motívumkincset, lemásolva eleink alkotásait, ezzel őrizhetjük emléküket, de továbbgondolhatjuk azokat, részben vagy egészben fantáziánkra hagyatkozhatunk. Ildikó azt vallja, ha szép a minta, akkor annak mindenképp üzenete van. Ha pedig még festetlen tojásra hasonlóképp, gyufaszálat vagy fogpiszkálót viaszba mártogatva rajzolunk mintákat, és csak aztán tesszük azt festéklébe, akkor utána leolvaszthatjuk, letörölgethetjük a viaszozást, és az alatta lévő tojásszínű mintázat lesz a kontrasztos dísz a színes alapon.