Céljai többek között a kulturális hagyományok őrzése, közösségi rendezvények szervezése és lebonyolítása, a falu díszítése. Az ötletes dekorációk rendszerint nagy sikert aratnak a lakosság körében, legyen szó akár a húsvéti, a nyári, a halloweeni vagy a karácsonyi kompozícióról. A változatos állat- és mesefigurákat különböző anyagok (pl. gumi, fa, textil, papír, műanyag) felhasználásával, kézzel készítik az egyesület tagjai.

A húsvéti ünnephez kapcsolódóan szalmabálákból készült óriás nyulat, tojásfát, gumiabroncsokból kreált nyuszipárt és még fotófalat is kihelyeztek. A tér fekvésének köszönhetően a településen áthaladó közúti forgalom résztvevői is megcsodálhatják a kreatív alkotásokat, akik gyakran meg is állnak megörökíteni az installációkat.