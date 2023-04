Alapanyagként manapság a gyapjúfilc áll a legközelebb hozzá, az abból készült munkái sokakat megszólítanak, szeretnivaló puhaságoknak tartják azokat. Kis figurák, díszek, hímzett szívek, tojásfára, fiókgombra akaszthatók és ajtódísznek valók is akadnak köztük. Színeik is melegséget, kedvességet árasztanak. Zsuzsa fejében születnek meg a formák vagy a világhálóról gyűjt azokhoz mintákat, amiket aztán saját kedvére, ízlésére átalakít. A franciacsomó elnevezésű öltést szintén az internetről tanulta meg, látványosan, hamar lehet vele virágocskákat hímezni. Zsuzsa kézzel dolgozik, de mivel sokat varr, neki már gyorsan megy. Alkotásai belsejét potyadékkal tömi ki, így hasznosulnak a maradék anyagdarabok. Magának filcből már táskát is készített, arra szintén virágok kerültek, azzal jár boltba, de ez már egy most formálódó újabb projektjének a kezdete.