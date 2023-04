Be is számoltak az idei szezon első gombaszedéseiről. Először húsvét vasárnapján indultak el ezzel a szándékkal a városhoz közeli erdőbe, unokáikkal együtt, akiknek egyben nyuszilesnek számított ez a séta. Kucsmagombákat találtak. Szépeket, nem is keveset. Azonban tapasztalataik szerint nem könnyű ez a feladat, mert az avar alól előbújó gombafejek színezete szinte megegyezik a talajt borító száraz falevelekével. A gyerekek örvendezve, egymással versenyezve igyekeztek rálelni egy-egy újabb példányra. A jutalom a szabadban, jó levegőn, vidám hangulatban, közösen eltöltött nap volt, no meg később a finoman elkészített gombapörkölt.

– Reméljük, hogy a kis kucsmaformák később megjelenő társainak, a róka- és a szegfűgombának, a vargányának, a nagy őzlábnak is kedvez majd az időjárás és jól tudnak növekedni. A bakonyi erdőkben túrázva, kiegészítve a mozgás és a látvány örömét szedhetünk ilyen szuper tányérbavalókat, amelyekkel színesebbé tehetjük étrendünket – fogalmaztak olvasóink. Ők és mi is csak azt ajánlhatjuk, hogy a természetben gombát gyűjtők mindig mutassák meg a kis kalaposokat szakembernek, mielőtt elkészítik, elfogyasztják azokat.