Viszont ugyanúgy kerülhet salátába, készülhet belőle főzelék, és akár magról szaporítható. De választhattunk volna eper-, citromfű és metélőfokhagyma-palántát is.

A Vidéken "Bénázók" Egyesület szervezi a rendszeres termelői vásárt a bakonyi városban, az idei negyedik piaci alkalmon az almás-mákos házirétest ezúttal sem lehetett kihagyni. Igaz, már csak ebből az ízesítésből maradt nekünk, de talán ez a legfinomabb. Ha másképp gondolják, írják meg lapunknak! Kíváncsiak vagyunk véleményükre.

Az elkövetkezőkben, év végéig minden szombaton délelőtt hasonló kellemes tereferékre kerülhet sor a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház kertjében lévő fedett vásártéren. Péter-napi vásár lesz április 22-én, május első hétvégéjén pedig szülinapi piacozás, akkor ünnepli ugyanis első évét a mostani helyén megszervezett termelői és kézműves vásár. Gyereknapon és anyák napján szintén plusz programok várják a vásárlókat, a nézelődőket és májustól már a zirci zöldségtermelő, Jandala Attila tavaly nagyon kapós paradicsompalántái között is lehet válogatni, két fajta nálunk is bevált – kipróbáltuk –, a Manó és az Ökörszív.