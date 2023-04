Hamarosan kiderült, népszerűbb, látogatottabb lett, mint hitte, ismerősei közül sokan követni kezdték, megosztották bejegyzéseit, melyeket rengetegen láttak, s megkeresték az alapítót, csatlakozhatnak-e az oldalhoz szerkesztőként. Péter úgy gondolta, a változatosság az indulásnál jót hozhat, no persze figyelembe vette a képek, videók minőségét, meghúzva egy alsó limitet. Tíz esztendeje folyamatosan közzéteszik munkájuk (hobbijuk) eredményét, s ma már időnként híroldalként is működnek. De csak időnként.

– Nem ez a célunk, nem is volt soha, tekintve, hogy számunkra ebben nincs üzlet. Belefektetett pénz, energia és főként idő annál inkább – meséli Péter, akit 16 évesen csapott meg a mozdony füstje, de nagypapája révén már kölyökkora óta figyelte és számon (meg nyilván-) tartotta az autóbuszokat is. – Rengeteget agyaltam, milyen irányba menjünk el. Ja, igen, illik bemutatni a „kollégáimat” – így hívjuk egymást, mondja –, nos, lényegében alapító tagnak számít Feri bácsi a fővárosból, aki szinte mindent tud a tömegközlekedésről, hiszen nyugdíjas metróvezető. B. Tomi életét gyerekkora óta végigkíséri a tömegközlekedés, szintén fővárosi, informatikus. Soma – hozzánk hasonlóan – már diákként figyelgette a közlekedést, alapító tag ő is, ahogyan Benjámin, aki az északkeleti országrészből hozott új színfoltot oldalunkra, ő műszaki menedzser. Laci és Gábor a Dél-Dunántúlt képviselte egy időben, Dávid, aki vasúti szakember, az Észak-Dunántúlt. S ne hagyjuk ki egyetlen kolléganőnket, Krisztát sem a felsorolásból.