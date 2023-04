A Frankel Leó utcában április 5-én a mosolyé volt a főszerep. A lufibohócnál, az arcfestőnél, a kézműves foglalkozáson, de még a süteményes pultnál is az évtizedes hagyománynak megfelelően az volt a fizetőeszköz. Horváth Csaba lufibohóc és Horváthné Lipthay Anita mindenkit megajándékozott egy nyuszis lufival és egy szép arcfestéssel. Ozorai Sándor és felesége, Ilona, valamint Koronczai Márta kifestőkkel és színes ceruzákkal, filcekkel várták a legkisebbeket. Tojást is vittek, aki vállalkozott arra, hogy kifesti, hazavihette, hogy majd otthon az ünnepi asztal dísze legyen. Dorner László köszöntőjében megfogalmazta, barátaival együtt hálás mindenkinek, aki a nem éppen tavaszi időjárás ellenére részt vesz a rendezvényen, és akik a szereplést is vállalták. A Tósokberéndért Egyesület két tagja verssel járult hozzá az ünnepség sikeréhez, Vajai Károlyné egy, a húsvéti ünnepkörhöz kötődő Várnai Zseni költeményt szavalt, míg Józsa Károly saját versét mondta el. A rendezvény szervezői minden évben megemlékeznek a költészet napjáról, József Attila születésnapjáról, április 11-éről. Az idén a költő portréját, valamint a Születésnapomra című verse kéziratáról készült fotót is kitették. A rendezvény költségét a Dorner öntöde finanszírozta.