Tojásfákat díszitettek Ajka több pontján

A Nagy László művelődési központ előtt a sok éves hagyománynak megfelelően most most is tojásfát díszítettek kicsik és nagyok.

A művelődési központ előtt idén is tojásfát díszítettek a gyerekek és a civil szervezetek tagjai Fotó: Györkös József

Az eseményre az összes helyi óvoda készült, a gyerekek saját munkáikat vitték el, de maguk által készített tojásokkal érkeztek a Csodavár iskolások is. Időjárás álló, különféle kézműves technikákkal készített húsvéti díszeket aggattak a felnőttek segítségével az ágakra, sőt, még énekeltek és körjátékokat is játszottak. Volt, aki a locsolóverset gyakorolt már. Fotós: Györkös József A helyi nyugdíjas klubok, civil szervezetek ugyancsak kivették részüket a dekorálásból, saját készítésű díszekkel érkeztek. De tojásfa ékesíti a padragi városrészt is és a családsegítő szolgálat ugyancsak követte a példát.

