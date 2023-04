Kedves Kati!

Férj, apa nélkül jó ideje élünk hármasban: a lányommal, aki szintén elvált, meg az ő lányával, az unokámmal, aki még középiskolás. Én örülök annak, hogy a kislánynak vannak barátai, barátnői, de már nem vagyunk egymással olyan jóban, mint korábban voltunk. Az ok: nem akarom, hogy nálunk aludjon a kislányunk legjobb barátja, viszont azt sem szeretném, ha mi ketten eltávolodnánk egymástól. Mit tegyek? Vagy nincs hozzá közöm?

Kedves levélírónk önként vállalta, hogy befogadja elvált lányát és az unokáját. Az együtt lakásból elkerülhetetlenül jöhetnek nézeteltérések, kisebb-nagyobb konfliktusok, amelyek oldásához mértéktartás, egymásra figyelés és tolerancia szükséges. Úgy érzem, hogy ez rendben van önöknél, kellő megértéssel fogadja, hogy felcseperedő unokája igyekszik leválni, kilépni a védőburokból, amelyet a család jelent. Ebben az életkorban erősödnek a kortárskapcsolatok, megjelenik a szerelem is. Mivel otthonának egy részét engedi át a fiataloknak, megszabhat feltételeket, betartandó szabályokat a problémamentes együtt élés érdekében. E körbe tartozik az is, hogy kit enged be éjszakára, alhat-e ott más is. Unokája elérkezett abba a korba, amikor a szerelem testi megélése is felmerül. Az édesanya bizonyára megbeszélte felserdült lányával a helyzetet, de önnek is jogos igénye, hogy a megbeszélés részese legyen. Emlékszem arra az időre, amikor gyermekeink is feltették a kérdést, ott alhat-e a barát, a barátnő. A válaszunk tréfás, de szabályként komolyan betartandó volt: Mindig előre tudjuk, hány pár cipőre számíthatunk az előszobában reggel. Utólag is bátran állíthatom, jól működött. Lányának, unokájának is kölcsönös megértéssel, egymás iránti tisztelettel és szeretettel kell megtalálnia a megoldást, önnek érdemes vállalni az átmeneti kényelmetlenségeket is, hiszen nagylánykává serdült unokája nem felejti el ezt a gesztusát sem. „És a küzdelem véget ér, amikor megszületik a hála”.