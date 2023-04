Gerlei Árpádné, Erzsi még az általánosban volt osztálytársam. Mindketten megmaradtunk ott, ahol felnőttünk, így láttam, amint 27 évvel ezelőtt vérbeli kereskedőként gazdaboltot létesített. Legutóbb érdekes tapasztalatot osztott meg velem Erzsi: a Covid idején még jobban ment a bolt, mint egyébként, mert ahogyan jött a bezártság, aki tudott, vonult ki a kiskertbe. Maradt ugyan gyep, de az érdeklődés a konyhakert, a virágágyások felé fordult. A visszatérő kertészkedési kedv egyszerre lelkesítette az unokákat és a nagyszülőket, többnyire a nagymamákat. Kiderült, hogy a saját termesztésű uborka vagy paradicsom, ha nem is sokkal olcsóbb, de jóval finomabb, mint az áruházi, ráadásul a szabad levegőn végzett kerti munka felfrissít, plusz öröm látni a cseperedő növényeket. A törzsvevők mellett újak, egész családok érkeztek az üzletbe, ahol nemcsak hozzávalókat – cserepet, földet vagy magokat – tudtak venni, hanem a több évtizedes tapasztalat alapján hasznos tanácsokat is kaptak, hogy mit hogyan érdemes elkezdeni.

– A családból a legkisebb gyerek kiválaszthatta a kedvenc virágja magját, amit otthon maga ültetett el, és időnként el is meséli, hol tart a kertészkedéssel. Öröm volt látni, hogy a családdal néha a nagymama is eljött, a fiatalok meg meghallgatták a tanácsokat, mit mikor érdemes elültetni, hova, melyik másik növény közelébe. Aminek még örülök, hogy ezzel a kertészkedési lelkesedéssel azóta is visszatérnek a vásárlók.

Ha a hely nem is tűnik bővíthetőnek, a főnök asszony figyeli az újdonságokat, hogy mindenki elégedett lehessen, aki betér a boltba. Egy ideje az új biomódszereket, -termékeket tanulmányozzák, mert mindenkinek elege van a vegyi anyagokból, fokozódik az igény a bio növényvédő szerek, tápanyagok iránt. Mielőtt a bolti kínálatba bevezetné, a családi magaságyásban ezekkel is megismerkedik az üzlet vezetője.