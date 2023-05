A házat a méhek napja alkalmából avatták fel, az épületet a település plébánosa, Stadler László Dezső atya felszentelte. Az avatási ünnepségen Körmendy-Rácz János, a Magyar Apiterápiás Társaság elnöke leszögezte, hogy az apiterápia velünk van, nem kell hozzá a nagy gyógyszerkonszernek hozzájárulása.

- A méhek itt vannak velünk és annyi mindent adnak nekünk, csak éppen azt meg kell tanulnunk. A tanulás Kínában többezer éve elkezdődött, ott és Oroszországban egyetemen oktatják az apiterápiát. Ismerjük a méz, a propolisz, a méhpempő jótékony hatásait, de arról is van információ, hogy a világháborúban a katonákat kaptárak levegőjével kezelték a budakeszi kórházban légzési problémákkal. Egy osztrák orvos tapasztalta először, hogy a méhekkel foglalkozva saját egészsége javult a levegőnek, a méhek zümmögésének és az általuk átadott rezgésnek köszönhetően. Oroszországban és Ukrajnában allergiát, asztmát gyógyítanak apiterápiával, amely lmulasztja a migrént, vért pezsdít, vérnyomást és sztrók tüneteket csökkent sok más mellett. Megoldást kínál a légzési és alvási zavarokra, fejleszti a gyerekek beszédfejlődését, kognitív képességét. – mondta az elnök. A Székesfehérvárhoz közeli apiterápiás házat működtető Antal István arról beszélt, hogy közel tíz éve Ausztriában látott először ilyen kis épületet, amelyben ott jógáztak, kártyáztak is a környékbeliek. Méhészként úgy érezte, hogy ilyet ő is létrehozhat, főként, mivel migrénes párja tüneteit is enyhíteni szerette volna. Sikerrel járt, sőt, ma már sokan járnak hozzájuk gyógyulni.

- Életforma kell, hogy legyen a ház használata, hiszen aki sok időt tölt a falai között, annak mindenképpen javul az életminősége. Örülök, hogy egy nagy házat építettünk, mert így szerteágazó a használati lehetősége. A 13 kaptárt befogadó házban sokan csak a minimális időtartamot, napi egy-egy órát pihennek, mások ott alszanak. Relaxáció közben belélegzik a kaptárak jótékony levegőjét, miközben méhekkel nem találkoznak, de hallják és érzik a kaptárak zsongását. A méhek környezetében a levegő és a rezgések a legmegnyugtatóbb és frissítőbb fizikai és szellemi állapot elérésében is segítenek – mondta Antal István. Hozzátette, hogy a ház hatéves működése ideje alatt csupán négy méhcsípés fordult elő, nem kell tehát a méhektől tartani. Elmondta továbbá, hogy egyre több apiterápiás ház nyílik az országban, szerencsés lenne, ha 50-70 kilométerenként lenne egy-egy, de az építés, működtetés csak méhészeti háttérrel, tudással valósítható meg.

A lesencefalui apiterápiás ház a természet ölén, az erdő szélén, zajtól, nyüzsgéstő távol helyezkedik el Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Csali Tibor hét éve méhészkedik, 35 méhcsaládja van, a hatszemélyes méhesházba hét kaptárt épített be hét családdal, de a vendégek nem találkoznak az épületben a méhekkel. A kaptárak levegője jut csak be az épületbe, ahol pihenő székeken ülve, ágyon fekve érezhető a kaptárakból áradó rezonancia - mutatta be méhes házát a házigazda. Szólt arról is, hogy a házban tilos telefont használni és mivel a területen élnek és dolgoznak a méhek, a fegyelmezett magatartás is elengedhetetlen.