A következő időszakban a pázsitfűfélék virágporára érzékenyeknél erősödhetnek a szénanátha tünetei – közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK). Mint írták, magas pázsitfűpollen-koncentráció esetén, viharok és villámlás hatására a levegőben szálló nagyobb pollenszemek kisebb részecskékre esnek szét, melyek kis méretük következtében a tüdő mélyebb részeibe is eljutnak, így hevesebb reakciót válthatnak ki a szervezetben. Ekkor a tünetek hirtelen súlyosbodhatnak és asztmatikus tünetek, fulladás jelentkezhet – hívták fel a figyelmet.

Az allergiások és az asztmában szenvedők számára azt javasolják, hogy vihar ideje alatt és az azt követő néhány órában is tartózkodjanak ne tartózkodjanak kint, és az ablakokat zárják be. Az udvarokban, útszéleken, árokpartokon most különösen fontos a fűnyírás, kaszálás, mellyel csökkenthető a pázsitfűfélék pollenszórása – tanácsolták, kiemelve: fűnyírás során allergiás, asztmás ember lehetőleg ne tartózkodjon a közelben, a lakásban pedig gyakran érdemes nedves portörlést végezni.